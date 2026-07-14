Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к председателю Верховного суда Игорю Краснову с просьбой оценить возможность вернуть уголовную ответственность за первые побои в отношении близких лиц. Копии пяти писем — Краснову, в МВД, Минтруд, аппарат уполномоченного по правам человека и Судебный департамент при Верховном суде — есть в распоряжении RTVI.

Речь идет о законе 2017 года, согласно которому первые побои без отягчающих признаков стали квалифицироваться как административное правонарушение по ст. 6.1.1 КоАП. Уголовная ответственность по ст. 116.1 УК наступает при повторном эпизоде после административного наказания.

В письме Краснову Останина напоминает, что поправки 2017 года не получили поддержки всех фракций Госдумы седьмого созыва: против выступала КПРФ. Депутаты фракции тогда предупреждали, что декриминализация может привести к росту безнаказанности и учащению случаев домашнего насилия.

По мнению комитета, действующий механизм административной преюдиции может снижать профилактический эффект: первый эпизод насилия часто остается без уголовно-правовой реакции, хотя именно раннее вмешательство государства способно остановить развитие конфликта и защитить пострадавшего.

«В 2025 году на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило почти 24 тыс. обращений. Средний возраст пострадавших — 30—40 лет, у большинства есть дети. По оценкам исследователей, ежегодно от домашнего насилия погибает более 1000 женщин», — говорится в письме.

Останина попросила председателя Верховного суда изучить вопрос о возвращении в ст. 116 УК нормы об уголовной ответственности за первые побои в отношении близких лиц и представить заключение с оценкой правоприменительной практики с 2017 года, криминологических тенденций и возможных правовых решений.

С похожей аргументацией депутат обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву. У министерства она запросила статистику за 2015—2026 годы по регионам и категориям потерпевших: динамику материалов по ст. 6.1.1 КоАП и ст. 116.1 УК, число отказов в возбуждении дел, долю повторных нарушений и данные о случаях, когда протоколы не составлялись — например, из-за отсутствия видимых травм или давления на потерпевшего.

Минтруд Останина попросила предоставить сведения о системе помощи пострадавшим от семейно-бытового насилия за 2017—2026 годы. Комитет, по ее словам, интересуют число кризисных центров и стационарных отделений для женщин и детей, количество обратившихся, виды помощи и взаимодействие таких центров с полицией, медиками и органами опеки. Она также попросила ведомство высказать позицию о достаточности действующих мер поддержки.

Уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой Останина предложила оценить степень защищенности граждан от семейно-бытового насилия. В письме запрошены данные об обращениях в аппарат омбудсмена за 2017—2025 годы, включая жалобы на отказы в возбуждении дел, отсутствие мер безопасности и проблемы с защитой пострадавших.

Отдельный запрос направлен гендиректору Судебного департамента при Верховном суде Геннадию Лопатину. Комитет просит судебную статистику за 2015—2026 годы: сколько дел по ст. 6.1.1 КоАП рассмотрели суды, какие наказания назначались, сколько уголовных дел по ст. 116.1 УК дошло до приговора и какая доля производств прекращалась из-за истечения сроков давности.