Примерно девять из десяти опрошенных россиян (90%) поддерживают появление в России закона, предусматривающего наказание за домашнее насилие. Это следует из результатов исследования, проведенного Russian Field по заказу депутата Госдумы Ксении Горячевой (отчет есть в распоряжении RTVI).

Наиболее высокий уровень поддержки закона против домашнего насилия зафиксирован среди женщин (95%), а также среди молодежи 18—29 лет (94%). Среди мужчин принятие закона поддерживают 83% опрошенных.

Опрос показал, что с необходимостью введения новых норм согласны сторонники практически всех парламентских партий. Среди избирателей «Единой России» уровень поддержки составляет 90%, ЛДПР — 92%, «Справедливой России» — 93%, «Новых людей» — 96%. Среди сторонников КПРФ, где показатель оказался самым низким, закон поддерживают 87% опрошенных.

По сравнению с исследованием 2024 года поддержка закона против домашнего насилия выросла на один процентный пункт.

Только 6% респондентов выразили мнение, что такой закон не нужен, 4% затруднились с ответом или отказались от него. Против закона чаще высказывались мужчины и участники опроса в возрасте 45―59 лет.

«Общество уже очень хорошо понимает цену бездействия. Такая поддержка закона появилась не на ровном месте — за этими цифрами ужас от трагедий женщин, которые годами жили в ситуации угроз и насилия и погибли от рук близких людей», — прокомментировала итоги опроса Ксения Горячева.

По ее мнению, государству нужны инструменты, которые позволяют реагировать на опасные ситуации раньше, чем они заканчиваются убийством. Горячева добавила, что многолетняя высокая поддержка закона против домашнего насилия говорит о том, что общество «давно сформулировало свою позицию» по этому вопросу.

«Когда закон поддерживают 90% россиян, это уже не общественная дискуссия, а общественное требование. <…> Теперь очередь за государством. Люди ждут не новых споров, а работающих механизмов защиты», — заключила депутат.

Всероссийский телефонный опрос проводился с 13 по 20 мая 2026 года. В нем участвовали 1 605 взрослых респондентов из разных населенных пунктов.

В России нет специального закона о семейно-бытовом насилии. Мужчины, арестованные за преступления в отношении жен и сожительниц, обычно проходят по статьям Уголовного кодекса, связанным с причинением разной степени вреда здоровью или доказанной угрозой, отмечали в МВД.

В апреле сенатор Совета Федерации Людмила Нарусова попросила генпрокурора России Александра Гуцана обратить внимание на продвижение законопроекта о домашнем насилии, который прошел первое чтение в Госдуме, но затем застопорился. Нарусова назвала инициативу «крайне необходимой».

Сенатор Андрей Клишас, в свою очередь, отметил, что многие воспринимают введение закона против домашнего насилия как «разрушение пространства традиционной семьи» и попытку «диктовать родителям, можно ли, например, ребенку отвесить подзатыльник или нельзя».

Говоря о предполагаемом наказании для мужчин за насилие против жен и сожительниц, Клишас задался вопросом, как это поможет жертве.

«Когда мужчина избил женщину и получил огромный штраф и потом из семейного бюджета штраф достали и отдали государству, как это помогло женщине? Или давайте представим, что его отправили в колонию. И что дальше она с этим делает, с его детьми, сколько он заработает в колонии, как он будет содержать семью?», — сказал сенатор.

Он добавил, что в России есть законодательные нормы, которые применяют в случаях домашнего насилия. При этом Клишас признал, что есть много аргументов за необходимость специальных норм регулирования.