В России по-прежнему не принят закон о домашнем насилии, поскольку вокруг этой темы слишком много споров и страхов, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Ксения Горячева. По ее словам, одни считают его вмешательством в семью, другие — пропагандой.

Горячева добавила, что осложняет принятие комплексного закона и то, что он должен охватить многие сферы и требует включения многих профильных министерств и ведомств. Парламентарий считает, что такой документ может прорабатываться годами.

«Но за этим — реальные люди, чьи жизни и судьбы разрушаются», — пояснила Горячева.

Ранее Горячева предложила возбуждать дела о домашнем насилии без заявления жертвы. Законопроект предполагает поправки в ч. 2 ст. 115 УК («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») с внесением нового квалифицирующего признака — нахождение пострадавшего в материальной, бытовой или психологической зависимости от обидчика.

«Это переведет такие случаи из частного в публичное обвинение, а значит уголовное дело будет возбуждаться независимо от заявления жертвы и его нельзя будет закрыть только потому, что пострадавший «передумал» или боится. Такой подход позволит защищать людей, которые живут в страхе и не могут открыто заявить о насилии», — сообщили в пресс-службе партии «Новые люди», которую представляет Горячева.

В настоящее время ст. 115 УК является делом частного обвинения, его можно закрыть по примирению сторон. Как объясняют во фракции, пострадавшие забирают свои заявления из-за зависимости от обидчика и вновь остаются без защиты.

По словам Горячевой, домашнее насилие сегодня остается одной из самых замалчиваемых тем, особенно если речь идет о регулярных побоях и зависимости.