Пограничный округ Юго-Восточной Финляндии временно закрыл охотничьи ворота в заборе на границе с Россией, причиной такого решения было названо распространение африканской чумы свиней. Об этом сообщает Yle со ссылкой на погранслужбу страны 1 августа.

Как утверждается, очаг африканской чумы свиней обнаружили среди диких кабанов в районе Виролахти (провинция Кюменлааксо на юге страны). Вирус выявили у найденных мертвыми поросят.

«Есть подозрения, что чума свиней пришла в Финляндию из России, но в этом нет уверенности», — говорится в сообщении.

В этой связи финское управление продовольствия попросило командный центр Пограничной службы закрыть ворота до дальнейших распоряжений.

В районах рядом с очагом инфекции также ввели ограничения — временно запрещены охота, лесозаготовительные работы, сбор грибов и ягод, а также выгул собак без поводка. Кроме того, власти рекомендовали приостановить экспорт свинины и свиной продукции в страны за пределами Евросоюза.

Речь идет о первом случае обнаружения африканской чумы свиней в Финляндии, указали в финском управлении продовольствия, уточнив, что человек этим вирусом заразиться не может.

Ранее власти Финляндии закрыли часть своего воздушного и морского пространства вблизи границы с Россией, сославшись на угрозу БПЛА. Речь идет об участках в районе городов Котка и Хамина у южного побережья страны.