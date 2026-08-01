Ученые из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана обнаружили неизвестный ранее минерал. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ, передает РИА Новости.

Минерал обнаружили в Кировском руднике Хибинского массива, его назвали «кольский ашкрофтин».

Как пояснили в Минобрнауки, классический ашкрофтин — это розоватый, прозрачный, хрупкий и чрезвычайно редкий минерал, который относится к классу силикатов. Крупнейшее месторождение находится в Гренландии, его также можно встретить в Канаде и Италии.

В состав кольского ашкрофтина входят кальций, марганец, фтор и редкоземельный иттрий. Прямых аналогов этому минералу в настоящее время в мире нет, утверждают в министерстве.

«Это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры — иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле», — отметили в ведомстве.

Структура найденного кристалла входит в группу самых сложных среди всех известных науке минералов, заявили в Минобрнауки. Там добавили, что средняя цена только за налет минерала на породе составляет $145 за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота.

Ранее российский ученый Дмитрий Мордвинцев сообщил, что обнаружил неизвестный ранее вид зеленых микроводорослей.