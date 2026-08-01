Посольства США в Израиле и других ближневосточных странах призвали своих граждан избегать поездок по региону и быть готовыми к отъезду из-за риска эскалации ситуации вокруг Ирана.

В связи с «повышенной напряженностью» на Ближнем Востоке обстановка в сфере безопасности остается сложной, заявили в американских дипмиссиях.

«Американцам в регионе следует рассмотреть возможность отъезда или быть готовыми уехать в случае эскалации… Американцам за пределами Ближнего Востока следует серьезно пересмотреть планы поездок в регион и через него», — сказано в сообщении.

В нем также указывается, что «иранский режим непредсказуем, что видно по его недавним решениям атаковать районы в регионе без предупреждения или провокаций».

Кроме того, в сообщении говорится о стремлении Ирана «расширить атаки на районы, которые ранее не становились целями, такие как Египет».

Американские дипмиссии выпустили предупреждение для своих граждан на фоне сообщений СМИ о том, что президент США Дональд Трамп отдал приказ подготовить новую серию ударов по Ирану. Как утверждается, бомбардировки могут начаться в эти выходные.