Президент США Дональд Трамп отдал приказ подготовить новую серию ударов по Ирану, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Американские военные могут возобновить боевые действия уже в эти выходные. Бомбардировки, как ожидается, продлятся несколько дней.

По словам американских официальных лиц, Трамп санкционировал новый план ударов, представленный ему на совещании с членами администрации в резиденции Кэмп-Дэвид в пятницу. В то же время собеседники указали, что любое продвижение в процессе дипломатического урегулирования конфликта может убедить главу Белого дома отказаться от запланированных бомбардировок.

31 июля Трамп заявил журналистам, что рассматривает возможность возобновить массированные военные удары, чтобы заставить Иран сесть за стол переговоров.

«Мы будем наносить по ним очень сильный удар. И вы знаете, в какой-то момент они скажут: „Мы просто больше не можем этого терпеть“», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возобновлении дипломатических усилий, Трамп заявил: «Я думаю, мы просто хотим победить».

В свою очередь, CBS News со ссылкой на источники утверждает, что США совместно с Израилем планируют одну из самых масштабных за последнее время бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры в Иране. Удары могут начаться в эти выходные, а израильская сторона уже уведомлена и координирует свои действия с Вашингтоном, говорится в статье. По словам двух источников, в качестве целей может быть определена энергетическая инфраструктура, в том числе электростанции и нефтеперерабатывающие заводы.

Некоторые помощники президента были категорически против плана новых ударов по Ирану, пишет CBS News. При этом Трамп еще не дал окончательного разрешения на проведение бомбардировки, сообщил один из собеседников телеканала.

Несмотря на заявления американских источников, израильский чиновник в разговоре с CBS News сказал, что «Израилю ничего не известно о решении возобновить полномасштабные военные действия, и к Израилю не обращались с просьбой присоединиться к каким-либо военным действиям против Ирана».

Между тем CNN со ссылкой на источники сообщает, что военные США приготовились к нанесению ударов по иранской ядерной инфраструктуре, в том числе по объекту, расположенному под горой Пикакс к югу от Тегерана. По данным американской и израильской разведок, Иран переместил туда центрифуги, предназначенные для обогащения урана, из других ядерных объектов, которые подверглись массированным американским ударам в июне 2025 года.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в комментарии СМИ сказала: «Как заявил сегодня президент Трамп на заседании кабинета, Соединенные Штаты победят, и Иран не будет обладать ядерным оружием при его правлении». В пресс-службе Пентагона заявили CBS News, что военное ведомство не будет делать заявлений о целях до принятия президентом окончательного решения.

Комментируя информацию о подготовке новых ударов по Ирану, высокопоставленный иранский представитель заявил, что Тегеран подготовил всеобъемлющий план реагирования на потенциальные американо-израильские атаки на его инфраструктуру, передает агентство Tasnim. Сообщения американских СМИ о возможных бомбардировках он назвал «безумием» и предупредил, что иранская сторона готова к ответным атакам, назвав среди целей «важнейшую инфраструктуру сионистского режима и энергетическую инфраструктуру США в регионе».