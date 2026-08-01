Прямое нападение России на НАТО исключено из-за занятости российских войск на украинском фронте. Об этом заявил министр обороны Латвии Райвис Мелнис, сообщает LSM.

Мелнис выразил уверенность в том, что НАТО заметило бы возможные планы нападения на ранней стадии, поскольку, по его словам, России пришлось бы вывести войска из зоны военной операции и сформировать подразделения у границ стран Балтии. Такой сценарий министр назвал «стратегической ошибкой» для Москвы.

Он добавил, что подобному развитию событий также препятствуют действия ВСУ и украинские удары по целям в России.

В то же время Мелнис отдельно отметил, что его слова не преследуют цели успокоить общественность.

Наращивание странами НАТО своих вооруженных сил Мелнис объяснил тем, что таким образом они готовятся к возможным аналогичным мерам со стороны России.

Он обвинил Москву в организации провокаций, в частности в сфере нелегальной миграции, и заявил, что латвийские власти готовы ответить на подобные действия.

«Если есть дрон, мы его уничтожим, если есть маленькие зеленые человечки, то службы внутренней безопасности, а затем и служба государственной безопасности либо арестуют, либо нейтрализуют их», — заявил Мелнис.

Ранее издание Times сообщило со ссылкой на высокопоставленный источник в НАТО, что страны Североатлантического блока не видят признаков подготовки России к нападению на страны Балтии.