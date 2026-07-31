Иран фактически обвинил Израиль в атаке 29 июля на египетский порт Думьят на побережье Средиземного моря. При этом ответственность за инцидент никто не взял. Источник в израильской армии заявил RTVI, что эти утверждения беспочвенны.

«Утверждения о причастности Израиля безосновательны», — сказал собеседник RTVI.

29 июля британская компания Ambrey по морской безопасности сообщила, что беспилотник поразил плавучее хранилище сжиженного природного газа одной из американских компаний в египетском порту Думьят на побережье Средиземного моря.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, целью атаки стало судно Energos Winter. Огонь перекинулся на другое — Gaslog Salem.

Власти Египта позже признали атаку, заявив, что пожар, вспыхнувший на двух судах, был потушен.

Два иранских источника рассказали The New York Times, что атака была призвана продемонстрировать возможности нарушить судоходство и мировые поставки энергоносителей, если Иран решит пойти на эскалацию. Однако собеседники издания не уточнили, кто именно стоял за ней — Тегеран или одна из союзных ему группировок.

Йеменское проиранское движение «Ансар Аллах» (хуситы) отвергнуло обвинения. Так, правительственный источник опроверг в беседе с местным агентством Saba информацию о причастности группировки к атаке на судно в египетском порту.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, фактически опроверг информацию американского издания, призвав назвав случившееся операцией Израиля под «ложным флагом».

«Нам всем надо быть бдительными в отношении израильских планов и операций под «ложным флагом», которые нацелены на подрыв мира в регионе», — написал 30 июля глава иранского дипведомства на своей официальной странице в соцсети Х.

Он отметил, что Египет считается важным другом и стратегическим региональным партнером Ирана, а его безопасность имеет для Тегерана огромное значение.