Жители испанского города Сеута на севере Африки, в который за последние дни прибыли десятки тысяч человек из соседнего Марокко, чувствуют себя брошенными со стороны Мадрида. Об этом рассказала RTVI местный экскурсовод Ана.

«Не ощущаем поддержки»

«Среди жителей Сеуты царит большое разочарование, потому что мы чувствуем себя брошенными. Мы не ощущаем поддержки, прежде всего со стороны центрального правительства. Я не говорю о местных властях — конечно, они делают все, что могут. Но первое, что должно было сделать центральное правительство, — закрыть границу», — сказала Ана.

Сейчас граница фактически открыта, говорит она. «Люди входят и выходят так, как будто это граница, например, с Португалией — это самое близкое сравнение», — отметила Ана.

Она утверждает, что военные были готовы «вмешаться с первой минуты» в ситуацию, но «им не дали такого разрешения».

Критическое положение

Жители Сеуты находятся в критическом положении, заявила Ана. Все магазины закрыты, поэтому невозможно нормально купить продукты. «Я видела девушку почти в слезах: у нее был младенец, а она не могла купить ни детское питание, ни подгузники», — рассказала собеседница RTVI.

По ее словам, среди мигрантов есть целые семьи с младенцами и пожилыми людьми. У прибывших из Марокко нет денег, они просят милостыню на улицах.

«Сегодня утром у меня была экскурсия для трех человек. В этой группе оказался советник по туризму одного из городов провинции Севилья, и они уже хотят как можно скорее уехать отсюда», — рассказала Ана.

Она знает арабский язык, поэтому понимает, что марокканцы говорят на улицах. «Если слышу что-то тревожное — просто ухожу. Но многие жители Сеуты языка не знают и поэтому чувствуют себя еще менее защищенными. Это просто уму непостижимо», — заявила Ана.

Около 60 тысяч человек прибыли в Сеуту в последние дни, при этом население города насчитывает 83 тысячи человек. Власти Испании утверждают, что 25 тысяч мигрантов уже вернулись обратно в Марокко. По данным местных СМИ, 34 человека погибли при попытке добраться вплавь до Сеуты.

Италия и Финляндия призвали приостановить действие Шенгенского соглашения о свободном передвижении с Испанией. Глава МВД Франции также сообщил, что распорядился усилить контроль на границе с Испанией.

Подробнее — сегодня в эфире RTVI в 20:00 (по Москве).