Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского коллегу Дональда Трампа поговорить с главой SpaceX Илоном Маском, чтобы тот разрешил ВСУ использовать спутниковую сеть Starlink для более прицельных беспилотных ударов вглубь России. Однако Трамп не дал однозначного ответа, а сам Маск отказался встретиться с Зеленским, узнал The Atlantic.

Свою просьбу украинский президент озвучил на закрытых переговорах с Трампом в Белом доме 28 июля, рассказали журналу трое осведомленных чиновников. По их словам, Зеленский объяснил эту необходимость тем, что ВСУ стремятся поражать гораздо меньшие и более мобильные цели.

Главным образом, по словам Зеленского, Украина хочет уничтожать мобильные пусковые установки, рассредоточенные по российской территории, передали источники. Он сообщил Трампу, что если для наведения дронов на крупные объекты инфраструктуры, такие как нефтеперерабатывающие предприятия и склады Wildberries, хватает бортовых систем на основе ИИ, то для более точечных ударов нужна спутниковая навигация.

Как утверждают двое собеседников издания, Трамп в ответ пообещал рассмотреть просьбу, но не уточнил, намерен ли выполнить ее. Он лишь сказал, что поговорит с Маском, не назвав сроков.

Сам Маск, которому Зеленский также предлагал встретиться, чтобы обсудить планы ударов, отклонил приглашение. The Atlantic запросил комментарии у миллиардера и компании SpaceX, но ответа не получил.

Зеленский в беседе с Трампом упирал на то, что Украина должна уничтожать ракетные пусковые установки до наступления холодов, когда может снова остаться без тепла и света. Украинские чиновники сказали The Atlantic, что у страны «нет четкого понятия» о том, как страна переживет еще одну зиму.

По их словам, Зеленский просил США направить 300 ракет-перехватчиков Patriot для использования зимой, но глава Белого дома ему отказал. Вместо этого он на саммите НАТО в Анкаре пообещал передать Киеву лицензии на производство Patriot. Журнал отмечает, что Украина все равно еще несколько лет не сможет запустить серийное производство таких ракет.

Зеленский на встрече 28 июля уговаривал Трампа, что разрешение использовать Starlink над территорией России стало бы более быстрым и дешевым вариантом, сообщили источники.

В свою очередь, человек из окружения экс-министра обороны Украины Михаила Федорова рассказал изданию, что незадолго до своей отставки тот также просил Маска и американских сенаторов разрешить использовать Starlink для ударов вглубь РФ. По словам собеседника, миллиардер заверил Федорова, что это возможно, если будет санкция от Трампа. Однако после перестановок в украинском правительстве переговоры прервались.

Трамп, вероятно, будет оценивать новую инициативу Зеленского с точки зрения того, способно ли это приблизить разрешение конфликта, предположил один из чиновников. Если он сочтет, что использование Starlink Украиной способно склонить президента РФ Владимира Путина к переговорам, то предложение будет поддержано. Но если Трамп решит, что это только обострит ситуацию, то, скорее всего, поддержки не будет, рассудил источник.