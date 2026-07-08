Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Анкаре сделал несколько важных заявлений. Он пообещал передать Киеву лицензию на производство американских зенитных ракетных комплексов Patriot, допустил, что Вашингтон может обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве гарантии безопасности, а также сообщил, что до конца дня созвонится с российским президентом Владимиром Путиным. Видео показали западные СМИ.

«Мы намерены дать вам лицензию на производство Patriots. Это очень здорово, правда?» — сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому. И, показав на него рукой, продолжил уже журналистам: «Так что он не сможет жаловаться, что мы даем им недостаточно. Как говорится, „делайте их сами“».

Глава Белого дома отметил, что оборонную компанию Raytheon, которая выпускает эти ЗРК, еще не уведомили о передаче лицензии. «Но все будет в порядке», — заверил он.

Трамп сказал, что готов обеспечить закрытие неба над Украиной в качестве гарантии безопасности, «если это будет необходимо». Он выразил уверенность, что мирная сделка состоится, независимо от наличия или отсутствия гарантий безопасности. В случае договоренности, по его мнению, «не нужно будет волноваться» о подобном.

Американский лидер также рассказал о своих беседах с Путиным, который, как он выразился, «хочет завершить это настолько быстро, насколько может». Он спросил у Зеленского, поедет ли тот на переговоры в Москву, как предлагают в Кремле.

«Это трудно, потому что там множество украинских дронов. Это опасно», — ответил украинский президент, вызвав смех представителей прессы.

Он предложил в качестве альтернативы Европу или США.

Говоря о нынешнем развитии конфликта, Трамп заявил, что это «эскалация, которая поможет привести к окончанию».

О намерении созвониться с президентом РФ Трамп сообщил после возникшего конфуза из-за его призыва журналистам задать «вопрос Путину». Как пишет CNN, в зале решили, что он перепутал Зеленского и Путина, но американский лидер вышел из положения, пояснив, что имел в виду вопросы, которые мог бы передать российскому лидеру.

«Потому что я буду говорить с ним сегодня», — добавил он.

После встречи Трамп написал в соцсети Truth Social, что все было «очень позитивно».