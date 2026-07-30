Урожай в Ростовской области не сильно пострадал от «шторма века», поскольку к началу урагана большинство зерновых культур уже были убраны. Об этом заявил изданию «КП — Ростов-на-Дону» агроном Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Владимир Косов.

По словам агронома, ураган нанес лишь локальный ущерб: пострадали овощные и бахчевые культуры в отдельных районах. Более того — дожди, принесенные ураганом, оказались благоприятными для поздних культур, таких как подсолнечник и кукуруза.

Уборочная кампания в Ростовской области близится к завершению. Урожайность озимой пшеницы оценивается в 40 центнеров с гектара, что является хорошим результатом по сравнению с последними годами, отметил Косов.

В отличие от урожая, зеленые насаждения в Ростове-на-Дону понесли значительный урон. В результате урагана в городе было повалено или сломано более тысячи деревьев, рассказала «КП — Ростов-на-Дону» эколог Ирина Черкашина.

Она отметила, что, вопреки распространенному мнению, ветер валил не только старые и больные деревья, но и молодые клены и ясени. По ее словам, это указывает на системную проблему в уходе за городскими зелеными насаждениями.

«Я думаю, пора задуматься о создании инфраструктуры, а не просто сажать деревья под аплодисменты. Нужна серьезная структура, которая будет заниматься подбором древесных культур и состоянием деревьев», — считает эксперт.

Восстановление зеленого фонда, по ее оценке, займет не меньше года, и для этого городу потребуются значительные средства.

Эколог подчеркнула, что работа должна начинаться с детального обследования корневой системы и создания дендропроекта для всего города. Она предложила сажать быстрорастущие породы, такие как павловния и китайский тополь, не дающий аллергенного пуха.

Ураган обрушился на Ростовскую область 25 июля. Ветер достигал огромной скорости, а ливень и потоки воды смывали все на своем пути. Жертвами стихии стали три человека, еще 59 пострадали, 12 лежат в больницах.

Один из погибших — мужчина, находившийся в вагончике, который придавило ураганом. Он скончался от потери крови на операционном столе. Еще два человека погибли при проведении работ с электрооборудованием.

Стихия нанесла урон 16 школам, 14 детским садам, многоэтажкам и частным домам. Более 50 автомобилей получили повреждения. В муниципалитетах возникли перебои с электричеством и водоснабжением..

Ураган повредил кровли 248 многоквартирных домов. В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) стихия сорвала крышу главного корпуса площадью около 300 кв. м. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на объекте положили временное покрытие, позволяющее сохранить функциональность здания.

В Ростове на нескольких улицах до сих пор не работают светофоры: горожане жалуются на коллапс на перекрестках Вятской и Орской, а также на улицах Панфиловцев и Щербакова, где уже шестой день не регулируется движение.

Восстановление электросетей в Ростове затягивается как минимум до 3 августа, сообщила мэрия. К этому сроку планируется вернуть свет в Александровку и СНТ «Инициативный». При этом жалобы на отсутствие электричества поступают также из центра, Нахичевани и ЗЖМ.

Когда аварийные бригады подключат к сети весь город, неизвестно. Также нет прогнозов по полной уборке поваленных деревьев и восстановлению работы электротранспорта.

Слюсарь в своем телеграм-канале заверил, что массовых отключений по области больше нет: энергетики завершают ремонт и работают по заявкам жителей, они вернули свет 210 тысячам потребителей.

На данный момент действуют шесть муниципальных режимов ЧС: в Ростове, Новочеркасске, Азовском, Мартыновском, Волгодонском и Чертковском районах. Еще четыре муниципалитета — в режиме повышенной готовности. Специальные комиссии оценивают ущерб и принимают заявления от пострадавших.

Во всех районах продолжают убирать поваленные ветром деревья. Всего в 23 муниципалитетах насчитывают более двух тысяч упавших стволов. В первую очередь распиливают и вывозят те, что мешают дорожной и коммунальной инфраструктуре.