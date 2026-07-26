В Ростове-на-Дону устраняют последствия урагана и ливня, в результате которых один человек погиб, 13 пострадали, семеро госпитализированы, более 40 деревьев повалены, а почти 90 поездов задерживаются в пути. Об этом сообщают местные СМИ и глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

«К несчастью, непогода принесла не только разрушения: пострадало 13 человек, 7 госпитализировано, один погиб. Соболезную родным и близким погибшего. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал Скрябин.

Вчера вечером из-за сильного дождя и ураганного ветра произошло аварийное отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движения поездов в Ростове-на-Дону.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщили, что в настоящее время в пути задерживается 89 пассажирских поездов, максимальное время задержки составляет до восьми часов. Работа тяговых подстанций уже восстановлена, основные повреждения инфраструктуры устранены.

По данным начальника Управления по делам ГО и ЧС, в результате последствий ливня и шквалистого ветра произошло более 100 ЧП. Всю ночь шесть расчетов спасателей городской Поисково-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администраций районов города и силы ресурсоснабжающих организаций ликвидировали последствия непогоды.

Водоснабжение в Ростове-на-Дону к утру было восстановлено полностью. При этом спустя значительное время после удара стихии в некоторых районах Ростова все еще не было света. Горожане жаловались в соцсетях и требовали ускорить ремонтные работы.

Ураганный ветер и ливень повалили более 40 деревьев в разных районах областного центра.

«Некоторые из них упали на припаркованные автомобили и проезжую часть», — пишет издание Don24.ru.

Это серьезно осложнило движение транспорта в городе. В первую очередь с проезжей части и тротуаров убирают стволы и крупные ветки поваленных деревьев, представляющие опасность.

Несмотря на то, что к утру воскресенья интенсивность осадков пошла на спад, в МЧС предупреждают о сохранении опасности из-за возможных порывов ветра. Власти города призвали автомобилистов по возможности воздержаться от поездок и быть внимательными, объезжая поваленные деревья и оборванные провода.