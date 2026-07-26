В центре Берлина белый фургон врезался в толпу людей рядом с мероприятием Christopher Street Day — крупнейшим в Европе событием в поддержку ЛГБТ*. Один человек погиб, 16 пострадали, сообщила полиция.

По данным пожарной службы, трое находятся в состоянии, угрожающем жизни, восемь получили тяжелые травмы, пятеро — легкие. Reuters приводит другое число пострадавших — 17.

По предварительным данным, машина сбила несколько человек и затем врезалась в дерево в парке Тиргартен рядом с Бранденбургскими воротами. Водитель скрылся, его разыскивают.

Власти допускают, что нападавший мог быть не один. Пресс-секретарь берлинской полиции Флориан Нат сообщил, что личность подозреваемого установлена, он связан с исламистскими кругами в городе. Позже полиция распространила фотографию 21-летнего Абдула Б. и предупредила, что он может быть «вооружен и опасен».

Следствие также проверяет сообщения свидетелей о возможных ножевых ранениях у части пострадавших. Как уточнил Нат, речь идет именно о показаниях очевидцев, и пока рано делать выводы о том, была ли после наезда «вторая фаза» нападения. По данным немецких СМИ, нападавший, вероятно, вышел из машины с ножом или мачете.

В субботу безопасность в городе обеспечивали более 2200 полицейских, часть из них тяжело вооружена, были задействованы и сотрудники в штатском. Власти попросили очевидцев передать следствию фото и видео и открыли горячую линию для тех, кто не может найти родственников и знакомых.

Канцлер Фридрих Мерц назвал произошедшее «мерзким актом» и, по словам представителя правительства, координирует действия с федеральным министром внутренних дел Александром Добриндтом. Бургомистр Кай Вегнер заявил, что это была «атака на свободное и космополитичное общество».

За последние годы в Германии произошло несколько подобных наездов. Reuters напоминает, что в мае в Лейпциге автомобиль въехал в пешеходную зону, погибли два человека. В прошлом году схожие нападения были в Мангейме и Мюнхене, а в декабре 2024 года — на рождественском рынке в Магдебурге.

* международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским, его деятельность запрещена