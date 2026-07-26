Иран обвинил Украину в атаке на свое торговое судно в Каспийском море и заявил, что оставляет за собой право на ответ. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление МИД республики.

В Тегеране утверждают, что судно было атаковано ранним утром в субботу, 25 июля. По версии иранской стороны, в результате взрыва погиб один моряк, еще один получил ранения. В заявлении произошедшее названо нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН и «актом агрессии», способным «еще сильнее раздуть и распространить пламя войны». Ведомство подчеркнуло, что «решительно осуждает военное посягательство» на судно.

Посягательство на иранское судно, которое «прямо признал глава того режима» (речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском — прим. RTVI), в министерстве назвали свидетельством «продолжения нелогичного и враждебного подхода режима Украины» к Ирану.

«Иран, в соответствии с основополагающими принципами и нормами международного права, в особенности принципом законной самообороны, не проявит колебаний в защите своих интересов и национальной безопасности. Очевидно, что ответственность за последствия авантюризма главы украинского режима будет лежать на этом режиме, его покровителях и подстрекателях», — говорится в документе.

Тегеран подчеркнул, что никогда не вмешивался в конфликт между Россией и Украиной, и призвал Совет Безопасности ООН, европейские страны и всех членов организации обратить внимание на то, что Киев не только совершил международное правонарушение, но и «опасным образом стремится к распространению пламени войны и небезопасности».

Любая сторона, которой небезразличны мир и безопасность в Восточной Европе и соседних регионах, обязана занять ответственную позицию и призвать «правящую верхушку Украины» к ответу за «преступное и провокационное» действие, следует из заявления.

Позже иранские государственные СМИ сообщили, что в МИД был вызван временный поверенный Украины в Тегеране. По данным IRIB, протест ему заявил помощник министра иностранных дел и глава департамента Евразии Манучехр Моради. В ведомстве подчеркнули, что Иран не оставит без ответа посягательство на жизнь и имущество своих граждан.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также обсудил этот инцидент с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, сообщил его офис. По данным Al Jazeera, в заявлении, опубликованном в Telegram, говорилось, что Аракчи осудил украинскую атаку на судно в Каспийском море и призвал к жесткой реакции Совбеза ООН, Евросоюза и международного сообщества, настаивая на привлечении виновных к ответственности.

Зеленский ранее объявил в X об «очень сильных результатах» дальнобойных ударов в Каспийском море и о поражении «судов, задействованных в военных грузовых перевозках с участием Ирана, а также военного корабля». При этом о конкретном торговом судне, на которое указывает Тегеран, он не говорил.

Отношения между Ираном и Украиной обострились после начала СВО; Киев считает, что Тегеран активно помогает Москве. Кроме того, Украина предложила странам Персидского залива дроны-перехватчики и экспертизу в противодействии иранским беспилотникам, а также направила специалистов по борьбе с дронами в Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Кувейт — на фоне войны США и Ирана.