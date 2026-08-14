Российский внешний долг на 1 июля составил $313,3 млрд. С начала 2026 года он вырос на $6,5 млрд (или на 2,1%), следует из оценки Банка России.

По данным ЦБ, на 1 января показатель составлял $306,8 млрд, а к 1 апреля снижался до $299,1 млрд. Таким образом, за второй квартал он прибавил $14,2 млрд, или 4,8%.

В годовом выражении, напротив, долг сократился. На 1 июля 2025 года он оценивался в $324,05 млрд, так что за 12 месяцев снижение составило $10,7 млрд, или 3,3%.

Сильнее всего за первое полугодие выросли внешние обязательства прочих секторов и банков. Задолженность ЦБ и банков увеличилась на $1,8 млрд, до $113,3 млрд, прочих секторов — на $5,2 млрд, до $176,9 млрд. У органов госуправления показатель, наоборот, снизился на $0,4 млрд, до $23 млрд.

В феврале 2026 года сообщалось, что государственный внешний долг России достиг $61,97 млрд — максимума с 2006 года. В июне на ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов говорил, что совокупный внешний долг страны составляет около 10% ВВП, и называл такой уровень низким.

Осенью 2024 года внешний долг России впервые с 2006 года опускался ниже $300 млрд. ЦБ тогда объяснял эту динамику в основном сокращением обязательств по привлеченным кредитам, в том числе в рамках прямого инвестирования.