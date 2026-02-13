Государственный внешний долг России по состоянию на 1 февраля 2026 года достиг $61,97 млрд, сообщает Минфин. Это максимальный уровень с 2006 года.

По статистике ведомства, на 1 января 2006 года показатель достигал $76,5 млрд, к январю 2007-го он снизился до $52 млрд, в последующие годы не превышал отметку $60 млрд.

Накануне Банк России оценивал совокупный внешний долг на 1 января 2026 года в $319,8 млрд. По его данным, за 2025 год долг вырос на $30 млрд, или на 10,4% из-за переоценки обязательств банков и других секторов на фоне укрепления рубля, а также привлечения долгового финансирования.

Внешний долг — это все обязательства резидентов страны перед иностранными кредиторами. Он включает в себя долги государства, банков, компаний и часть займов.

В декабре глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что одним из вызовов для российской экономики на текущий момент остается крепкий рубль, обусловленный высоким положительным торговым балансом.