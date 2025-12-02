Одним из вызовов для российской экономики на текущий момент остается крепкий рубль, обусловленный высоким положительным торговым балансом. Об этом, как пишет «Интерфакс», заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

По словам министра, крупнейшие кредитуемые государством проекты сейчас являются ориентированными на экспорт, дополнительный годовой объем которого, если верить предварительным оценкам, в ближайшем будущем достигнет $50-$70 млрд.

«Должны подумать, что делать с торговым балансом, который и так плюс $120 млрд в год — и еще эти дополнительные экспортные возможности пойдут. Это гигантский вызов», — утверждает Решетников.

Он добавил, что на фоне возможностей оттока капитала, возникших за последние три года, Россия смогла «уполовинить и даже больше» свой внешний долг.

«У нас есть большой вопрос по импорту, учитывая то, что во многих отраслях объявили стратегию импортозамещения и в этой связи существуют определенные барьеры, и эту стратегию придется держать какое-то время», — отметил глава МЭР.

По его словам, «стратегически» рубль оказывается гораздо крепче, чем позволяли предполагать сделанные год-два назад прогнозы. Текущий прогноз уже был пересмотрен с учетом повышения курса национальной валюты, но Минэкономразвития вынуждено будет в апреле 2026 года вновь вернуться к этому вопросу и оценить ситуацию с учетом возможных изменений.

Минувшим летом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер Денис Мантуров называл оптимальным для российских экспортеров и импортеров курс доллара в районе 100 рублей/$1. Глава ВТБ Андрей Костин на том же мероприятии заявил журналистам, что крепкий рубль вредит национальной экономике, поэтому его курс необходимо «отруливать» к значениям на уровне «90 плюс».

В начале октября российский бизнесмен Олег Дерипаска прогнозировал, что доллар подорожает до 200 рублей. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев отмечал непоследовательность Минфина РФ в оценке влияния курса рубля на экономику. «Им какой вопрос не задай — „Все хорошо“. Рубль слабый — хорошо, рубль сильный — еще лучше. „А когда плохо у вас бывает?“ — „Никогда, всегда все хорошо“», — возмущался депутат.