Президент Украины Владимир Зеленский все больше отходит от ставки на США, для которых война с Ираном сместила конфликт Киева и Москвы на второй план, и теперь рассчитывает на Турцию. Об этом сообщает Politico.

Один из высокопоставленных американских чиновников рассказал изданию, что уже не может вспомнить, когда последний раз слышал разговоры о российско-украинском конфликте внутри Белого дома до последнего звонка между американским лидером Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. «Иран определенно стал главным приоритетом», — сказал он.

По его словам, главные переговорщики президента по России и Украине — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — «в основном работают по Ирану». При этом собеседник Politico уточнил, что диалог с российской и украинской сторонами по-прежнему идет.

Представительница Белого дома Оливия Уэлс заверила, что «президент по-прежнему настроен оптимистично и рассчитывает на итоговое мирное соглашение между Украиной и Россией, которое положит конец бессмысленному кровопролитию».

Издание между тем отмечает, что за последнее время Трамп успел раскритиковать канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пообещать сократить воинский контингент в трех европейских странах, а также пообщаться с Путиным, но не с Зеленским.

«Ситуация, похоже, зашла в тупик и нуждается в новом импульсе», — поделился мнением с Politico один из европейских чиновников.

Киев, как отмечается в статье, тем временем изменил стратегию, заключив сделки с европейскими и ближневосточными странами, остро нуждающимися в украинских дронах.

«Страны начали осознавать, что им нужна Украина так же, как она нуждается в них — и с точки зрения боевого опыта, и с точки зрения технологий», — отметил европейский чиновник.

«Влияние войны в Иране и нынешней блокады Ормузского пролива огромно и крайне негативно для Украины и Европы. Но это лишь укрепило европейскую решимость поддерживать Украину», — заявил газете другой европейский чиновник.

Кроме того, Евросоюз наконец одобрил кредит Украине на 90 млрд евро — после поражения бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана, который его блокировал, — и рассматривает ускоренные варианты украинского членства.

Европейские оборонные производители наращивают мощности на фоне вопросов о том, выполнит ли США обязательства по поставке оружия, закупленного союзниками по НАТО для Украины в рамках инициативы PURL, учитывая истощение американских запасов из-за Ирана.

«США заверяли нас, что оружие, уже оплаченное по PURL, будет поставлено. Но у меня есть сомнения относительно дальнейших пакетов с учетом американских потребностей», — сказал третий европейский чиновник.

Сам Зеленский, ранее настойчиво добивавшийся поддержки Трампа, теперь, судя по всему, переориентировался и думает не о том, как удержать США в процессе, а о том, как действовать без них, считает газета.

Он стал осторожнее высказываться о будущей роли Вашингтона и рассматривает Турцию как площадку для следующего раунда переговоров с Россией.

Помимо этого, недавно Зеленский резко раскритиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса за слова о том, что прекращение американской военной помощи Украине и перекладывание этого бремени на европейцев — «одна из вещей, которыми я горжусь больше всего». «Если Джей Ди Вэнс гордится тем, что не помогает нам, это означает, что он помогает русским — и я не уверен, что это укрепляет Соединенные Штаты. Россия — враг. Они всегда будут врагами Соединенных Штатов», — сказал Зеленский в интервью Newsmax.

Разрыв между Трампом и Европой становится все более непреодолимым. Долгое время лидеры континента терпели тарифы и льстили президенту, считая это ценой за сохранение его поддержки Украины, говорится в статье.

Теперь Трамп переключился с угроз в адрес Дании из-за Гренландии на выпады против конкретных союзников по НАТО — за отказ вступить в войну против Ирана. Уходящий исполняющий обязанности посла США на Украине Джули Дэвис объявила об уходе с поста из-за разногласий с президентом.

Республиканцы на закрытом брифинге и публично давили на министра обороны Пита Хегсета с вопросом о причинах задержки 400 млн долларов военной помощи Украине, одобренной Конгрессом несколько месяцев назад. Позже Хегсет объявил, что Киев получит эту помощь.

На этом фоне Европа выстраивает новые коалиции. Комиссар ЕС по обороне Андриус Кубилюс предложил создать Европейский оборонный союз с участием стран, не входящих в ЕС, — Великобритании, Норвегии и Украины — назвав это «надежной гарантией безопасности для Украины после установления справедливого мира».

На саммит Европейского политического сообщества в Армении, куда соберутся 27 стран ЕС и 20 соседних государств, впервые пригласили лидера не из Европы — не президента США, а премьера Канады Марка Карни, чье выступление в Давосе о необходимости принять новую геополитическую реальность, по мнению Politico, ускорило усилия континента по снижению зависимости от Вашингтона.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил: «С детства я восхищался Соединенными Штатами и видел в них естественного лидера свободного мира. Мне было больно приходить к выводу, что нам необходимо снизить зависимость от США, — но такова сегодняшняя реальность».

Тем не менее европейские чиновники признают, что после десятилетий зависимости отделиться от США — процесс небыстрый, а американское участие в урегулировании по-прежнему необходимо.

«Продолжение американского вовлечения необходимо, поскольку у них есть серьезные рычаги влияния. Было бы здорово, если бы американские переговорщики посетили Киев. Как минимум, США должны продолжать военную и разведывательную поддержку Украины. Но я думаю, что европейцы могли бы взять на себя более значительную роль и привнести новую динамику в переговоры — при условии, что американцы продолжат поддерживать Украину и помогут гарантировать все, о чем будет договорено», — сказал Politico один из европейских чиновников.