Президент Украины Владимир Зеленский все больше отходит от ставки на США, для которых война с Ираном сместила конфликт Киева и Москвы на второй план, и теперь рассчитывает на Турцию. Об этом сообщает Politico.

Один из высокопоставленных американских чиновников рассказал изданию, что уже не может вспомнить, когда последний раз слышал разговоры о российско-украинском конфликте внутри Белого дома до последнего звонка между американским лидером Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. «Иран определенно стал главным приоритетом», — сказал он.

По его словам, главные переговорщики президента по России и Украине — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — «в основном работают по Ирану». При этом собеседник Politico уточнил, что диалог с российской и украинской сторонами по-прежнему идет.

Представительница Белого дома Оливия Уэлс заверила, что «президент по-прежнему настроен оптимистично и рассчитывает на итоговое мирное соглашение между Украиной и Россией, которое положит конец бессмысленному кровопролитию».

Издание между тем отмечает, что за последнее время Трамп успел раскритиковать канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пообещать сократить воинский контингент в трех европейских странах, а также пообщаться с Путиным, но не с Зеленским.

США выводят 5 тыс. американских военных из Германии

«Ситуация, похоже, зашла в тупик и нуждается в новом импульсе», — поделился мнением с Politico один из европейских чиновников.

Киев, как отмечается в статье, тем временем изменил стратегию, заключив сделки с европейскими и ближневосточными странами, остро нуждающимися в украинских дронах.

«Страны начали осознавать, что им нужна Украина так же, как она нуждается в них — и с точки зрения боевого опыта, и с точки зрения технологий», — отметил европейский чиновник.

«Влияние войны в Иране и нынешней блокады Ормузского пролива огромно и крайне негативно для Украины и Европы. Но это лишь укрепило европейскую решимость поддерживать Украину», — заявил газете другой европейский чиновник.

Кроме того, Евросоюз наконец одобрил кредит Украине на 90 млрд евро — после поражения бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана, который его блокировал, — и рассматривает ускоренные варианты украинского членства.

Европейские оборонные производители наращивают мощности на фоне вопросов о том, выполнит ли США обязательства по поставке оружия, закупленного союзниками по НАТО для Украины в рамках инициативы PURL, учитывая истощение американских запасов из-за Ирана.

«США заверяли нас, что оружие, уже оплаченное по PURL, будет поставлено. Но у меня есть сомнения относительно дальнейших пакетов с учетом американских потребностей», — сказал третий европейский чиновник.

Сам Зеленский, ранее настойчиво добивавшийся поддержки Трампа, теперь, судя по всему, переориентировался и думает не о том, как удержать США в процессе, а о том, как действовать без них, считает газета.

Он стал осторожнее высказываться о будущей роли Вашингтона и рассматривает Турцию как площадку для следующего раунда переговоров с Россией.

Помимо этого, недавно Зеленский резко раскритиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса за слова о том, что прекращение американской военной помощи Украине и перекладывание этого бремени на европейцев — «одна из вещей, которыми я горжусь больше всего». «Если Джей Ди Вэнс гордится тем, что не помогает нам, это означает, что он помогает русским — и я не уверен, что это укрепляет Соединенные Штаты. Россия — враг. Они всегда будут врагами Соединенных Штатов», — сказал Зеленский в интервью Newsmax.

Разрыв между Трампом и Европой становится все более непреодолимым. Долгое время лидеры континента терпели тарифы и льстили президенту, считая это ценой за сохранение его поддержки Украины, говорится в статье.

Теперь Трамп переключился с угроз в адрес Дании из-за Гренландии на выпады против конкретных союзников по НАТО — за отказ вступить в войну против Ирана. Уходящий исполняющий обязанности посла США на Украине Джули Дэвис объявила об уходе с поста из-за разногласий с президентом.

Республиканцы на закрытом брифинге и публично давили на министра обороны Пита Хегсета с вопросом о причинах задержки 400 млн долларов военной помощи Украине, одобренной Конгрессом несколько месяцев назад. Позже Хегсет объявил, что Киев получит эту помощь.

«Повторяет стратегию Байдена»: Белый дом удержал помощь Украине на $400 млн

На этом фоне Европа выстраивает новые коалиции. Комиссар ЕС по обороне Андриус Кубилюс предложил создать Европейский оборонный союз с участием стран, не входящих в ЕС, — Великобритании, Норвегии и Украины — назвав это «надежной гарантией безопасности для Украины после установления справедливого мира».

На саммит Европейского политического сообщества в Армении, куда соберутся 27 стран ЕС и 20 соседних государств, впервые пригласили лидера не из Европы — не президента США, а премьера Канады Марка Карни, чье выступление в Давосе о необходимости принять новую геополитическую реальность, по мнению Politico, ускорило усилия континента по снижению зависимости от Вашингтона.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил: «С детства я восхищался Соединенными Штатами и видел в них естественного лидера свободного мира. Мне было больно приходить к выводу, что нам необходимо снизить зависимость от США, — но такова сегодняшняя реальность».

Тем не менее европейские чиновники признают, что после десятилетий зависимости отделиться от США — процесс небыстрый, а американское участие в урегулировании по-прежнему необходимо.

«Продолжение американского вовлечения необходимо, поскольку у них есть серьезные рычаги влияния. Было бы здорово, если бы американские переговорщики посетили Киев. Как минимум, США должны продолжать военную и разведывательную поддержку Украины. Но я думаю, что европейцы могли бы взять на себя более значительную роль и привнести новую динамику в переговоры — при условии, что американцы продолжат поддерживать Украину и помогут гарантировать все, о чем будет договорено», — сказал Politico один из европейских чиновников.

Начальник ГРУ оценил положение США фразой «им не до Украины»