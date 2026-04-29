Пентагон задерживает выделение $400 млн военной помощи Украине, которую Конгресс одобрил несколько месяцев назад. Об этом, как сообщает The Washington Post, заявил американский сенатор, член комитета по ассигнованиям Митч Макконнелл.

По его словам, Конгресс выделил $400 млн на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI). Согласно механизму USAI, Пентагон должен заключать контракты напрямую с производителями, а не передавать технику из американских арсеналов. В сентябре прошлого года Палата представителей одобрила финансирование, ассигнования на 2026 финансовый год были приняты при подавляющей поддержке — однако деньги по-прежнему не освоены.

«Помощь Украине, одобренная нами несколько месяцев назад, теперь пылится в Пентагоне. Когда члены Сената, ответственные за ассигнования, пытались получить объяснения от политического отдела министерства [обороны], возглавляемого заместителем министра Элбриджем Колби, они сталкивались с полным игнорированием. Наши коллеги из вооруженных сил также выражают растущее разочарование неспособностью Министерства обороны к коммуникации», — сообщил сенатор.

WP обращает внимание на то, что для Колби это, судя по всему, не первый подобный случай. В прошлом году он предположительно стоял за решением приостановить поставки вооружений Киеву, которое, по словам одного из источников, застало президента США Дональда Трампа «врасплох». Колби также счел помощь в сфере безопасности Украине и союзникам США по НАТО в Прибалтике «расточительной» и исключил эти давно существующие программы из бюджетного запроса на 2026 финансовый год.

Республиканское большинство не согласилось и восстановило финансирование — не из альтруизма, а потому что поддержка Украины является инвестицией в безопасность самих США. Издание отмечает, что в первые два года конфликта Москвы и Киева эта поддержка обеспечила миллиарды долларов вложений в американскую оборонную промышленность.

Кроме того, по данным Reuters, к ноябрю 2024 года США поставили Украине лишь половину военной помощи из обещанного за предыдущий год — задержки при предыдущей администрации Белого дома объяснялись опасениями эскалации с Россией и спорами о достаточности собственных запасов.

«Подход Пентагона — удерживать или затягивать поддержку Украины — по сути повторяет стратегию [экс-президента США Джозефа] Байдена. Промедление с поставками того, что нужно Украине, подрывает ее способность защищаться и осложняет дипломатические перспективы», — указывается в материале. По мнению Макконнелла, стремление Трампа завершить конфликт благородно, но цена и устойчивость мира имеют значение.

WP также уточняет, что министр армии США Дэн Дрисколл и тогдашний начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж в прошлом году посетили Украину, чтобы лично оценить стремительную эволюцию тактики и технологий на поле боя.

«Украина — это “Кремниевая долина” войны», — охарактеризовал увиденное Дрисколл, а также назвал украинские инновации «удивительными».

Однако они с Джорджем были одними из немногих высокопоставленных чиновников, которые посетили Украину. Пентагон сохраняет введенное еще при Байдене жесткое ограничение на число военных инструкторов, уполномоченных помогать Киеву и наблюдать за конфликтом вблизи.

Ни один из ключевых чиновников Пентагона, ответственных за украинское направление, включая командующего Европейским командованием США, так и не побывал на Украине — ни по долгу службы, ни по собственной инициативе. Специальный посланник президента по переговорам, судя по всему, тоже не ездил — хотя в Москве побывал уже несколько раз.

Между тем противники США не позволяют себе такого намеренного невежества в отношении современного поля боя. Иран наглядно продемонстрировал это в атаках на американских военных и объекты в Персидском заливе, применив с летальным эффектом дроновые возможности, отработанные совместно с Россией. WP отмечает, что свои боевые навыки также наращивает КНДР, а Китай, следящий за противостоянием Киева и Москвы, наращивает военные инвестиции.

В статье также говорится, что США уже платят за свое бездействие и игнорирование военных наработок Украины в дроновых и противодроновых технологиях, это обнажила война на Ближнем Востоке.

«Если мы всерьез говорим о “доминировании дронов”, нельзя подрывать отношения с ведущими в мире экспертами в этой области. А если мы хотим оставаться главной сверхдержавой — нельзя позволять неизбранным чиновникам от обороны подрывать американское лидерство и блокировать углубление связей с инновационными военными и промышленной базой Украины», — заключает сенатор.