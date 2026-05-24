Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел проявлением прагматизма решение Великобритании бессрочно разрешить импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах.

«Подобные ситуации, когда они касаются межчеловеческих общений, это называется цинизмом. Когда межгосударственных отношений — прагматизмом», — заявил представитель Кремля в комментарии журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

19 мая британское правительство сообщило о выпуске бессрочной лицензии, которая выводит из-под действия санкций в отношении России импорт дизельного и авиационного топлива, произведенных из российской нефти в третьих странах. Соответствующее решение было принято на фоне опасений по поводу сбоя поставок и роста цен из-за продолжающейся фактической блокады Ормузского пролива. В то же время публично власти Соединенного Королевства не стали объяснять причины такого шага.

После критики со стороны оппозиции и Украины министр торговли Великобритании Крис Брайант заявил, что решение о смягчении нефтяных санкций против РФ было реализовано «неуклюже». Он взял на себя вину за произошедшее и извинился перед депутатами парламента. Брайант заверил, что власти стремятся усилить режим санкций, а не ослабить его.

Премьер Британии Кир Стармер выступил в защиту принятого решения. Он сказал депутатам, что это равносильно «усилению давления на Россию», и указал, что «ни одна из существующих санкций не отменяется».

В Еврокомиссии (ЕК) заявили, что решение Лондона ослабить санкции против России «стало сюрпризом».

«Великобритания откатила назад некоторые санкции в отношении России в энергетическом секторе. Действительно, об этом не было уведомления во время нашего совещания министров финансов G7 ранее на этой неделе», — сказал член ЕК по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по «Интерфаксу»).

18 мая Минфин США продлил на месяц действие временной лицензии, выводящей из-под американских санкций покупку российской нефти, которая уже погружена на танкеры и находится в море.