Министр торговли Великобритании Крис Брайант извинился перед депутатами парламента за «неуклюжее» смягчение нефтяных санкций против России вслед за аналогичным шагом администрации президента США Дональда Трампа.

«Мы поступили неуклюже, и это целиком моя вина. Думаю, мы создали неверное впечатление о том, чего пытаемся достичь. Мы стремимся укрепить режим [санкций], а не ослабить его. Мы не отменяем никаких санкций», — приводит слова Брайанта «Би-би-си».

Речь идет о решении британского правительства отменить на неопределенное время запрет на импорт дизельного топлива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Это было сделано на фоне опасений по поводу сбоя поставок и роста цен из-за продолжающейся фактической блокады Ормузского пролива.

Bloomberg отмечает, что правительство поздно вечером во вторник, 19 мая, опубликовало это заявление на своем сайте и не стало публично объяснять причины такого шага. Последовал шквал критики, на который члены кабинета и премьер Кир Стармер были вынуждены ответить.

Решение, в частности, осудили глава парламентского комитета по иностранным делам Эмили Торнберри и лидер консерваторов Кеми Баденок. Последняя обвинила правительство в «предпочтении покупать грязную российскую нефть». Она заявила, что Стармер «теряет моральный компас, отступая от своих принципов в отношении Украины».

Стармер выступил в защиту принятой меры. Он сказал депутатам, что это случай «поэтапного введения новых санкций», что «ни одна из существующих санкций не отменяется» и что это равносильно «усилению давления на Россию».

Решение разрешить импорт дизтоплива и керосина из российской нефти глава кабинета назвал мерой по защите британских потребителей.

В октябре 2025 года британские власти в рамках новых санкций впервые объявили о плане запретить ввоз из третьих стран дизтоплива и керосина, полученных из российской нефти. Это произошло после того, как годом ранее телерадиокорпорация «Би-би-си» сообщила, что миллионы баррелей топлива, произведенного из российского сырья, по-прежнему импортируются в Великобританию через лазейку в международных торговых правилах, несмотря на введенные санкции.

Теперь же Лондон решил отложить запрет, что позволит снова импортировать в страну нефтепродукты из российской нефти через Индию и Турцию.

Как заявляют власти, в ближайшие месяцы правила будут пересматриваться и планируется вводить ограничения на такой импорт поэтапно, «не вызывая нестабильности» на фоне кризиса поставок и цен, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

Ранее США продлили еще на месяц действие аналогичного исключения для российской нефти и нефтепродуктов, которые уже погружены на танкеры и находятся в море.

Такое смягчение было подвергнуто резкой критике со стороны многих союзников США и Великобритании. Они утверждают, что подобная политика помогает российскому руководству продолжать боевые действия на Украине.

Также, выступая в парламенте, Кир Стармер объявил, что Великобритания запретит обслуживать морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ).

«Они вводятся поэтапно, так же, как и предыдущие режимы санкций, точно так же, как это делало предыдущее правительство и как это делаем мы. Другие страны поступили точно так же», — рассказал глава правительства о новых ограничениях.