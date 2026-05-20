Новые правила провоза и использования портативных аккумуляторов на борту самолета запрещают пассажирам брать с собой пауэрбанки емкостью свыше 160 Вт⋅ч. Соответствующую информацию опубликовал телеграм-канал «Объясняем.рф» со ссылкой на Минтранс и Росавиацию.

Под запрет попадают аккумуляторы для беспилотников, электросамокатов, походного оборудования и так далее. Если устройство не соответствует нормам, владелец может передать его провожающим, сдать в камеру хранения или же отказаться от пауэрбанка перед посадкой на рейс.

Аккумуляторы емкостью от 100 до 160 Вт⋅ч можно проносить с собой на борт только при наличии заранее полученного разрешения авиакомпании. В эту категорию попадают устройства для игровых ноутбуков, профессионального видео- и фотооборудования, запасные аккумуляторы для инвалидных колясок и так далее.

Провозить пауэрбанки для зарядки смартфонов, наушников, часов емкостью до 100 Вт⋅ч, или не более 2 г лития, можно без специального разрешения, но лучше заранее уточнить информацию в авиакомпании.

Емкость аккумулятора указана на его задней панели, торце или специальной наклейке. Если этих данных на устройстве нет, нужно взять с собой инструкцию, оригинальную упаковку или распечатку с сайта производителя. В противном случае пауэрбанк могут не допустить к перевозке.

Аккумуляторы можно брать с собой только в ручную кладь, провозить их в багаже запрещено. Нельзя пользоваться пауэрбанком во время полета и заряжать его от розеток и USB-портов на борту.

Во избежание короткого замыкания аккумулятор нужно подготовить к перевозке: заклеить контакты скотчем или изолентой, а саму батарею положить в зип-лок пакет, защитный чехол или органайзер. Каждое устройство надо упаковать отдельно.

Во время полета пауэрбанк должен лежать под вперед стоящим пассажирским креслом или в кармане переднего сиденья.

Правила перевозки аккумуляторов изменены для обеспечения безопасности пассажиров, так как литиевые батареи могут воспламениться из-за короткого замыкания или перегрева. В замкнутом пространстве салона самолета это представляет серьезную угрозу, предупреждают Минтранс и Росавиация.