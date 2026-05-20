В Краснодарском краевом суде в ходе начавшихся прений сторон по громкому делу об убийстве двух аниматоров — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко — были представлены доказательства обвинения. Гособвинитель, в частности, ответила на вопрос о том, почему их не отпустили после ограбления, пишет KP.RU.

Чубко и Мостыко пропали на трассе М-4 «Дон» по пути в Усть-Лабинск в апреле 2023 года. С их карт сразу же после исчезновения стали пропадать деньги. В мае того же года машина, в которой они ехали, была найдена сожженной, а вскоре обнаружили и тела со следами насильственной смерти, которые были закопаны в лесу.

Тогда же СК отчитался о задержании троих подозреваемых в убийстве — Демьяна Кеворкьяна, Арама Татосяна и Анатолия Двойникова. Уже имеющего судимость за тяжкие преступления Кеворкьяна следствие считает организатором убийства и главарем банды, хотя тот продолжает отрицать вину. Двое других фигурантов, напротив, признались в содеянном и дали подробные показания.

Ранее выступая на слушаниях, мама Татьяны Мостыко и вдова Кирилла Чубко задавали подсудимым один вопрос — почему они не отпустили своих жертв.

«У меня есть ответ на этот вопрос. Потому что у Кеворкьяна имелась на это веская причина. Живыми Кирилл и Татьяна могли быть смертельно опасны для Кеворкьяна. Они могли обратиться в полицию, их могли разговорить родственники. Автомобиль Кирилла полон отпечатков пальцев Кеворкьяна, а также Двойникова и Татосяна», — заявила прокурор.

По ее словам, виновность Кеворкьяна подтверждается его разговором с сообщниками после задержания всех троих. Он, в частности, пытался договориться, чтобы те не упоминали его как соучастника и утверждали, что его с ними не было в момент расправы. Получив согласие Татосяна, Кеворкьян нарисовал схему выезда из хутора Ленина вдоль лесополосы, где было закопано тело девушки.

Впоследствии Двойников поехал искать место захоронения убитой студентки, но без нарисованной Кеворкьяном схемы его бы так и не нашли, подчеркнула обвинитель. Она указала, что местонахождение тела мог знать только непосредственный соучастник убийства. Из этого следует, что Татосян и Двойников дали правдивые показания о его роли.

Обвинение считает, что именно Кеворкьян задумал совершать разбойные нападения и вовлек двоих приятелей в преступную группу. Он же руководил ими, указывая, что им делать.

«А те выполняли его указания, сковывая и связывая руки и ноги Кирилла и Татьяны. Именно Кеворкьян дал указание Двойникову убить Кирилла. Именно Кеворкьян дал указание Татосяну убить Таню», — заявила прокурор.

Она добавила, что впоследствии, по словам Татосяна, Кеворкьян продолжил оказывать давление на сообщников, чтобы они изменили свои показания.

Следующее заседание суда пройдет 21 мая. Обвинение продолжит подводить итог всему, что было сказано на слушаниях ранее, после чего также свои доводы представит защита обвиняемых. Близкие убитых и их представители также будут участвовать в прениях.

На следующем этапе подсудимым дадут возможность выступить с последним словом. Затем коллегия присяжных определит, виновны они или нет. На основании их вердикта судья вынесет приговор.