Министерство обороны США официально признало, что переброска американских войск в Польшу временно задержана. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла, опубликованном 20 мая.

По словам Парнелла, «Департамент войны» — именно так администрация Дональда Трампа переименовала Министерство обороны — сократил общее число боевых бригадных групп, направленных в Европу, с четырех до трех. Тем самым их количество вернулось к уровню 2021 года — то есть к показателям, существовавшим до начала СВО.

«Это решение стало результатом комплексного многоэтапного процесса анализа военного присутствия США в Европе. Следствием этого стала временная задержка переброски войск в Польшу, которая является образцовым союзником Соединенных Штатов», — говорится в заявлении Парнелла.

Пресс-секретарь также уточнил, что окончательное решение о размещении этих и других сил на европейском континенте будет принято по итогам «анализа стратегических и оперативных требований», стоящих перед США, а также оценки возможностей союзников по наращиванию собственного оборонного потенциала.

«Этот анализ направлен на реализацию повестки президента Трампа «Америка прежде всего» в Европе и на других театрах военных действий, в том числе на то, чтобы побуждать и давать возможность нашим союзникам по НАТО взять на себя основную ответственность за конвенциональную оборону Европы», — заявил Парнелл.

Представитель Пентагона также сослался на телефонный разговор вице-премьера и министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша с главой американского военного ведомства Питом Хегсетом и подчеркнул, что Вашингтон продолжит тесное взаимодействие с польскими партнёрами в ходе продолжающегося анализа ситуации. «Польша продемонстрировала как способность, так и решимость защищать себя. Остальные союзники по НАТО должны следовать её примеру», — говорится в документе.

Парнелл заверил, что «Министерство предоставит дополнительную информацию в надлежащее время и при надлежащих обстоятельствах».

Что Варшава услышала от Вашингтона

Поводом для официального заявления послужила информация, первоначально появившаяся в американских военных изданиях: речь шла о приостановке ротации в Польшу около четырех тысяч военнослужащих из 2-й боевой бригадной группы 1-й кавалерийской дивизии, которые должны были провести в стране девять месяцев. Варшава узнала об этом решении без предварительного уведомления.

19 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна «стремится не только получить информацию, но и повлиять на решение наших американских союзников». «Наши американские союзники должны понять, насколько важно для безопасности Польши, Европы, Соединенных Штатов и глобального порядка тесное и хорошо скоординированное сотрудничество, включая присутствие американских войск в Польше», — подчеркнул он.

Для переговоров в США вылетели заместители министра обороны Цезарий Томчик и Павел Залевский. Сам Косиняк-Камыш провел телефонный разговор с Хегсетом — по его словам, беседа длилась около получаса. По ее итогам польский министр написал в социальной сети X: «Секретарь войны США подтвердил, что приверженность Соединенных Штатов защите и безопасности Польши не меняется».

«Неоднократно в ходе разговора я слышал, что Польша является образцовым союзником и может в полной мере рассчитывать на Соединенные Штаты. Идет процесс перегруппировки сил и средств армии США в Европе, но никакого решения об уменьшении возможностей американских войск в Польше принято не было. Принимаемые решения никоим образом не направлены против нашего стратегического партнерства. Пентагон как раз готовит новый план размещения своих войск по всей Европе», — добавил Косиняк-Камыш.

19 мая к теме подключился и вице-президент США Джей-Ди Вэнс. По его словам, задержка переброски войск в Польшу не означает сокращения американского присутствия в стране.

Германия и НАТО

Информация о приостановке ротации поступила на фоне объявления Трампа о сокращении американского контингента в Германии примерно на пять тысяч человек — хотя президент не исключил, что реальные цифры окажутся больше. По имеющимся данным, сокращение затронет 2-й кавалерийский полк, дислоцированный в Вильзеке в Баварии, и может быть осуществлено в течение шести-двенадцати месяцев. Помимо этого, ряд источников сообщал, что запланированный ракетно-артиллерийский батальон в Германию так и не будет направлен.

На вопрос о том, могут ли выводимые из Германии войска быть переброшены в Польшу, Трамп не исключил такой возможности, заметив, что Варшава была бы только рада. Тем не менее никаких официальных решений по этому поводу пока не принято.

Решение о сокращении сил в Германии совпало по времени с публичной критикой, которую канцлер Фридрих Мерц высказал в адрес американской военной операции против Ирана. Трамп не скрывал своего разочарования тем, что союзники по НАТО не поддержали действия США и Израиля против Тегерана.

По данным на конец 2025 года, в Европе было сосредоточено около 85 тысяч американских военнослужащих, из которых от восьми до десяти тысяч находились в Польше на условиях ротационного присутствия.