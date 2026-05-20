Цветочные композиции в зале, где прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, несут положительный символический смысл. Об этом рассказал Life.ru флорист Александр Поляшов.

По его словам, подсолнухи в букетах традиционно связывают со светом и добром.

«В целом это про позитив, доброту, красоту», — рассказал эксперт.

Розы оранжево-розового оттенка символически привязаны к теме сложившихся чувств и отношений, «которые уже надолго», пояснил флорист. Он также отметил наличие в букете фиолетово-синих акцентов, которые означают стабильность.

Отдельное внимание Поляшов уделил лавандово-сиреневым орхидеям на столах в зале переговоров. По его словам, этот цветок олицетворяет Азию и, в частности, Китай, как принимающую сторону.

Сам цвет орхидей символизирует легкость, однако в том насыщенном варианте оттенка, который был представлен на встрече лидеров, смысл смещается в сторону устойчивости и обдуманности в решениях, заключил Поляшов.

Председатель КНР на встрече с президентом России в Пекине предупредил мир об опасности возвращения к «закону джунглей» и призвал Москву направить совместные усилия на создание более справедливой системы глобального управления. Си также отметил «мужество двух стран в деле отстаивания международной справедливости».