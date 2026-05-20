Число поездок россиян в Китай существенно увеличится после продления безвизового режима. Об этом заявил RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

«Мы ожидаем существенный прирост Китая, уже в первом квартале на 62% выше, чем в последнем квартале 2025 года. Около 380 тыс. туристических поездок. Надо понимать, что совокупный объем составил около 2,2 млн. Во многом этот показатель может быть превзойден», — отметил Артур Мурадян.

По словам вице-президента АТОР, продление безвиза было анонсировано ранее, поэтому сейчас идет лишь формальное подписание документов

«Во многом Китай становится лидером, входящим в первую тройку по объему путешествий», — добавил собеседник RTVI.

20 мая официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь объявил о том, что Пекин продлил безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года. Он отметил, что россияне смогут приезжать в Китай без визы на срок до 30 дней.

Ранее президент России Владимир Путин, который сейчас находится в КНР с официальным визитом, заявил, что Пекин и Москва будут продолжать практику безвиза.

«Дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов стало введение по вашей, дорогой друг, инициативе безвизового режима на взаимной основе для граждан наших стран. Эту практику, безусловно, будем продолжать», — сказал глава государства.

Китай в одностороннем порядке ввел безвизовый режим для россиян с 15 сентября 2025-го сроком на год. Россия в ответ также ввела безвиз с 1 декабря 2025 года.