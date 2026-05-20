Заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса о способности НАТО напасть на Калининград — это глупая пиар-акция, заявил RTVI депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. По его словам, Россия не допустит такого нападения.

Ранее глава МИД Литвы Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zurcher Zeitung заявил: «Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде». Он также указал, что «у НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы».

Комментируя заявление Будриса, Гурулев выразил мнение, что оно не найдет массовую поддержку даже на Западе.

«Слова главы МИД Литвы — это не то, что они осмелели, это, мне кажется, пиар-акция, бестолковая, глупая со стороны данного должностного лица», — сказал парламентарий.

По его словам, сегодня потенциал всех прибалтийских государств несопоставим с российским, даже несмотря на то, что они входят в НАТО.

«Буквально ведь чем меньше страна, ее потенциал, тем почему-то они больше гавкают. Наверное, так пытаются себя показать», — порассуждал депутат.

При этом Гурулев «далек от мысли, что будет применена 5 статья (устава НАТО)», которая гласит, что вооруженное нападение на одного члена альянса должно рассматриваться как нападение на всех участников блока и обязывает их оказать ему помощь.

«Никто Калининград просто так не оставит, никто Сувалкский коридор пробивать не будет, Прибалтика просто будет моментально поглощена», — рассказал депутат о возможных последствиях.

Гурулев также отметил, что заявление главы литовского МИДа прозвучало на фоне совместных российско-белорусских учений стратегических ядерных сил. В то же время парламентарий выразил мнение, что ядерное оружие не будет применяться по территории Литвы.

«В Прибалтике все можно решить обычным оружием. Применение ядерного оружия — это меры стратегического сдерживания», — подчеркнул собеседник RTVI.

Как в России отреагировали на слова главы МИД Литвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным оценил заявление главы МИД Литвы словами «на грани безумия». Он усомнился, что к подобным высказываниям стоит относиться серьезно. Подобное заявление «свидетельствует о том, какие там оголтелые политики», считает представитель Кремля.

«То есть, как политики настолько оголтелые, [они] вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо», — сказал Песков.

Официальный представитель МИД России в разговоре с РИА Новости назвала заявления главы литовского МИДа «суицидальной паранойей». Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале сравнил Будриса с Моськой из басни Крылова.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что жители и власти региона спокойно относятся к угрозам со стороны властей Литвы, передает ИС «Вести».

«Калининградцы спокойны, потому что уверены в том, что наш регион защищен президентом и армией нашей страны», — сказал глава региона.

Как отметил Беспрозванных, угрозы в отношении Калининградской области поступают в основном осенью и весной. Он также напомнил, что в прошлом году были «серьезные информационные атаки» и угрозы отключения электричества, однако ничего из этого не произошло.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин заявил о риске крупномасштабного конфликта в случае блокады Калининградской области.