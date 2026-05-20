В России нужно ввести налог на сверхприбыль банков, заявил RTVI лидер «Справедливой России» (СР), депутат Госдумы Сергей Миронов. Он добавил, что кредитные учреждения «высасывают» из экономики финансовые ресурсы.

Парламентарий напомнил, что за январь—март 2026 года чистая прибыль российских банков выросла на 43% по сравнению с тем же периодом 2025 года и достигла 1,16 трлн рублей. При сохранении этого тренда годовой прогноз по сектору в 3,7—3,9 трлн рублей может быть превышен.

Миронов отметил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ответ на инициативу партии о таком налоге заявила, что банковская прибыль позволяет расширять кредитование экономики. В этом случае, добавил депутат, следует поговорить «и о другом росте», а именно долговой нагрузки бизнеса.

«Сегодня российский бизнес платит по кредитам 14,5 триллиона рублей в год — за пять лет эта цифра выросла в пять раз», — подчеркнул парламентарий.

Как уточнил лидер СР, кредитование в стране действительно растет, но вместе с ним и долговая нагрузка на бизнес, тогда как инвестиционные возможности компаний сокращаются.

«В этом и причина невероятной успешности [банков]. Вот почему кредитов у предприятий все больше, а инвестиций в развитие все меньше. И откуда им взяться, когда надо платить банкирам. Только об этом госпожа Набиуллина предпочитает помалкивать. Так что никакой пользы экономике от сверхприбыли банков нет. А вот бюджету будет прямая польза, если увеличить доходы казны и направить эти средства на решение самых острых наших проблем», — отметил Миронов.

15 мая РИА Новости, проанализировав данные ЦБ, сообщило, что кредитная активность малого и среднего бизнеса (МСП) в марте 2026 года действительно выросла. Лидером стала Сахалинская область, где объем кредитов субъектам МСП вырос в 2,7 раза — до 5,6 млрд рублей. В Еврейской автономной области — в 2,5 раза (до 986 млн рублей).

Почти вдвое вырос объем кредитов МСП на Камчатке и в Тамбовской области — до 2,1 и 4,1 млрд рублей соответственно. Одновременно росла и просроченная задолженность: сильнее всего — в Тверской области, где она увеличилась в шесть раз, до 8,2 млрд рублей. В Калининградской области просрочка выросла на 80,3%, до 4,1 млрд рублей, во Владимирской — почти на 70%, до 3,1 млрд рублей.

20 марта РБК писал, что в марте индикатор бизнес-климата Банка России в целом по экономике впервые с сентября 2022 года опустился до минус 0,1 пункта. С начала 2026 года выпуск в российской промышленности сократился на 0,8% в годовом выражении, и практически все отрасли, ориентированные на гражданский сектор, продемонстрировали негативную динамику.