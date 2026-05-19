Власти Финляндии обновили инструкции для граждан о порядке действий в случае угрозы, связанной с БПЛА. Это произошло на фоне растущих опасений из-за участившихся вторжений дронов в воздушное пространство страны в последние недели, передает Yle.

В число рекомендаций входит планирование действий совместно с семьей и друзьями на случай ЧС, а также уточнение порядка действий на рабочем месте.

«Если ваша работа имеет важное значение для общества и вам необходимо добираться до работы, следуйте инструкциям и процедурам вашего работодателя. Заранее уточните у работодателя, что делать в случае чрезвычайной ситуации», — говорится в разъяснении спасательных служб МВД страны.

Там советуют убедиться, что на телефонах всех родственников и друзей установлено приложение 112 Suomi для экстренных случаев и что сервису предоставлены все необходимые разрешения.

«Регулярно открывайте приложение и убедитесь, что установлена последняя версия», — отмечается в обновленных рекомендациях.

В прошлую пятницу, 15 мая, предупреждение о беспилотной угрозе было выпущено в самом густонаселенном регионе Уусимаа на юге Финляндии. Жителям рекомендовали укрыться в помещениях и оставаться там. Аэропорт Хельсинки приостановил работу на несколько часов.

Как отмечает Yle, нынешней весной в воздушное пространство Финляндии неоднократно вторгались беспилотники, в том числе с неразорвавшейся боевой частью. Эти инциденты свидетельствуют о том, что конфликт на Украине «приближается к нам», заявил в марте премьер страны Петтери Орпо.

Во вторник, 19 мая, Эстония впервые отчиталась о сбитом в ее воздушном пространстве беспилотнике предположительно украинского происхождения. Министр обороны Ханно Певкур рассказал, что дрон был сбит на юге страны румынским истребителем, действовавшим в рамках миссии НАТО.