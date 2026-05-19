В Якутии самолет Ан-2 после отказа двигателя совершил аварийную жесткую посадку в лесной зоне и полностью сгорел. Все восемь человек, бывшие на борту, остались живы, трое из них, в том числе пилот, госпитализированы с травмами и ожогами, сообщает Росавиация.

Как уточняет РЕН ТВ, командир воздушного судна Георгий Муратов госпитализирован с термическим ожогом обеих рук, летчику-наблюдателю Иннокентию Дордину обожгло ноги, парашютиста Станислава Матвеева врачи осмотрели на месте и зафиксировали ушиб сустава. По сведениям SHOT, у парашютиста ушиб голеностопа.

60-летний пилот рассказал KP.RU, что уже через 5 минут после взлета начало падать давление масла и одновременно стала расти его температура. После доклада диспетчеру кукурузник развернули обратно в село Теплый Ключ Томпонского района.

«Но не долетели. Двигатель остановился. Во время посадки произошло возгорание. Мы выскочили, отбежали. Там хорошо, что не прямо лес был, а редколесье. Но удар все равно был о деревья. Сразу же такое пламя полыхнуло», — вспоминает пилот.

По его предположению, при посадке топливный бак пробило деревом, бензин попал на горячие трубы, из-за чего вспыхнул пожар.

«У нас второй пилот чуть-чуть подгорел, у одного мальчика вывих ноги. Серьезных травм нет. Я нормально себя чувствую. Но у меня ожоги лица, рук, ног. Я просто самый последний выскакивал, сидел дальше всех», — объяснил Муратов.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч.1 ст. 263 УК), сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным следствия, авария с Ан-2 произошла во время патрулирования пожароопасной обстановки с воздуха. Самолет произвел вынужденную посадку из-за отказа двигателя на удалении 5-7 км от Теплого Ключа.

Как отчитались в ГУ МЧС по Якутии, после жесткой посадки спасателям поступило сообщение о координатах кукурузника. В ведомстве добавили, что бывшие на борту люди вышли из леса пешком в сторону Теплого Ключа.

Росавиация сообщила, что на борту Ан-2 были двое членов экипажа и шесть парашютистов. Их эвакуировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

Расследованием причин аварии займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием якутского межрегионального территориального управления Росавиации.