Регулярные траты на бизнес-ланчи, а также такси и сигареты могут заметно сократить личный бюджет и помешать появлению накоплений. Об этом сообщил «Абзацу» экономист Андрей Бархота.

Эксперт обратил внимание, что на первый взгляд траты на такие обеды кажутся умеренными, но за несколько месяцев или год складываются в существенную сумму.

«В Москве, например, обед может обойтись сотруднику в 500 рублей в день. В год это может выйти в 132 тысячи. А себестоимость обеда, если вы приготовили своими руками, — примерно 150 рублей. И в год это около 40 тысяч. Разница выше 90 тысяч», — пояснил он.

Бархота отметил, что подобные траты ощутимо бьют по личному бюджету, так как стоимость обедов в заведениях общественного питания растет быстрее, чем цены на продукты и потребительские товары.

По его словам, это приводит к тому, что стоимость бизнес-ланчей оказывается в 2—3 раза выше. При этом привычка общаться за обедом мешает россиянам отказаться от такой формы социализации.

«А тем временем эти обеды дорожают и их пищевая ценность во многом очень мизерабельна», — добавил экономист.

Еще одной затратной статьей расходов Бархота назвал привычку ездить на такси при наличии доступного общественного транспорта. Часто, сами того не замечая, люди могут таким образом терять десятки тысяч рублей в течение одного года, сказал он.

Третьей статьей расходов, негативно влияющей на личный бюджет, эксперт назвал траты на сигареты: даже при минимальном потреблении они могут достигать 20 тыс. рублей в год.