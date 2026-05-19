В Минцифры признали, что требования подтвердить авторизацию в национальном мессенджере MAX по сторонним ссылкам являются мошенническими. Причем подобные сообщения россиянам приходят с аккаунтов, очень похожих на официальный аккаунт MAX.

В ответ на запрос депутата Госдумы Михаила Делягина (есть в распоряжении RTVI) в Минцифры ответили, что требования об авторизации через сторонние ресурсы в госмессенджере являются «результатами деятельности мошенников».

«Мошенники используют оформление и названия, схожие с сервисами в национальном мессенджере MAX, для введения пользователей в заблуждение и совершения противоправных действий. В связи с этим рекомендуем гражданам не переходить по указанным ссылкам и не передавать запрашиваемые данные», — говорится в ответе главы Минцифры Максута Шадаева.

Ранее Михаил Делягин обратил внимание на то, что ему стали приходить сообщения от аккаунта, очень похожего на официальный аккаунт MAX. В этих сообщениях говорилось, что в последнее время участились случаи передачи аккаунтов третьим лицам, так что необходимо подтвердить, что именно вы являетесь владельцем учетной записи. Для подтверждения личности нужно перейти по ссылке и авторизоваться.

«Если процедура авторизации не будет завершена в течение ближайших 24 часов, доступ к профилю может быть автоматически ограничен без возможности восстановления», — говорилось в сообщении.

Россиян активно агитируют переходить в национальный мессенджер MAX. Через приложение уже можно зайти на «Госуслуги», подтвердить возраст при покупке алкоголя и табака, многие государственные учреждения и банки перенесли поддержку своих услуг в нацмессенджер. В числе прочего переход в мессенджер MAX власти также предлагали как способ защиты от мошенников, орудующих в иностранных сервисах.