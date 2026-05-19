В центре Москвы несколько вооруженных мужчин в черной униформе и масках ворвались в здание редакции газеты «Московский комсомолец» на улице 1905 года. Они отказались предъявить документы на входе, вели себя грубо и угрожали сломать двери и турникеты, сообщило издание в своем телеграм-канале.

Пост сопровождался видеозаписью из холла с турникетом, видно как минимум четверых вооруженных мужчин. Они проходят через турникет без разрешения, навстречу им встает охранник, но один из вторженцев что-то говорит ему, после чего сотрудник уже не препятствует им.

Следом за ними в здание заходят еще несколько человек в обычной одежде, которые выглядят так, будто ничего необычного не происходит.

При этом телеграм-канал «МК: срочные новости» при этом ничего не написал о случившемся.

Главный редактор «МК» Павел Гусев позднее рассказал «Ведомостям», что «вооруженные с кувалдами» люди ворвались на третий этаж, где находится некая фирма.

«Без опознавательных знаков, даже не в форме, а в каких-то шортах. С оружием, молотками и прочее. Лица у всех закрыты. Ворвались в здание редакции на третий этаж, взломали там все», — сообщил главред «Подъему».

Он предположил, что неизвестные пришли к арендаторам, снимающим помещения в здании редакции.

«Этаж перекрыли, лифты, двери, все полностью заблокировали. Людей там полно, что с ними, не знаю», — добавил он.

В публикации на своем сайте издание отметило, что Гусев лично вышел к неизвестным, но они не ответили ни на один его вопрос.

«В настоящее время неизвестные заняли лифтовой холл на третьем этаже, согнав туда несколько человек и закрыв двери. Прибывшим сотрудникам полиции открыть дверь они отказываются», — говорится в статье.

UPD: Журналист «МК» и член СПЧ Ева Меркачева в своем телеграм-канале написала, что неизвестные «в камуфляже и с ломами» прошли «на третий этаж, где сидит некая фирма», которая «никак не связанная со СМИ или медиа». «Ну пришли и пришли. Казалось бы. Но охрана у здания одна — от “МК”. Так вот, могли бы неизвестные в масках что-то объяснить, документы показать. А они отказались в весьма своеобразной форме (некультурной) и предложили им не препятствовать. Эх, времена, о, нравы», — сообщила она, добавив, что полиция «приехала и уехала». Как рассказал «Осторожно, новости» заместитель гендиректора «МК» Олег Воробьев, в здание пришло около девяти человек, которые были по-разному одеты. «Они бесцеремонно оттолкнули охрану и прошли в здание редакции. Они поднялись на третий этаж, где сидят наши арендаторы», — добавил он.

Финансовый директор «Московского комсомольца» Екатерина Черешникова сообщила журналистам, что неизвестные в масках — это силовики, которые проводят обыск у «Консорциума медтехники». Как указывает телеграм-канал «Осторожно, новости», компания работает по госконтрактам.