Длительный или сильный стресс может спровоцировать временную слепоту, заявил врач-офтальмолог Антон Казанцев «Ленте.ру». Полной и необратимой потери зрения исключительно на фоне эмоционального потрясения у здорового человека, по его словам, не наступает.

Серое пятно и искривление реальности

Центральная серозная хориоретинопатия является самым ярким примером психосоматического расстройства зрения с точки зрения доказательной медицины, пояснил офтальмолог.

Из-за повышенного уровня кортизола — гормона стресса — нарушается проницаемость сосудистой оболочки глаза, и под сетчатку начинает пропотевать жидкость. В результате человек видит в центре поля зрения серое пятно, а прямые линии кажутся ему изогнутыми.

Заболеванию подвержены в основном мужчины трудоспособного возраста, часто руководители и люди с повышенной тревожностью. Как подчеркнул Казанцев, зрение падает ощутимо, но в большинстве случаев при устранении стрессового фактора и грамотном лечении оно восстанавливается.

Синдром сухого глаза

Кроме того, нервное напряжение служит мощным триггером для развития синдрома сухого глаза и блефароспазма.

При длительном стрессе у человека нарушается частота моргания, меняется состав слезной пленки, возникает хроническое воспаление поверхности глаза, что субъективно воспринимается как ухудшение зрения. В тяжелых случаях развивается спазм аккомодации — ложная близорукость, когда цилиарная мышца перенапрягается и перестает расслабляться.

Особенно актуально это, отметил офтальмолог, для студентов и офисных работников в период дедлайнов.

Истерическая слепота

Существует и такое явление, как психогенная или истерическая слепота. Это конверсионное расстройство, при котором на фоне тяжелой психической травмы человек перестает видеть, хотя его глаза, зрительные нервы и зрительная кора головного мозга абсолютно сохранны. Такое состояние обратимо, но требует помощи не офтальмолога, а психиатра или психотерапевта.

Эксперт подчеркнул: стресс не повреждает глаз как оптический прибор, однако нарушает тонкую настройку взаимодействия между глазом и мозгом, а также провоцирует сосудистые спазмы, которые могут усугубить уже имеющиеся заболевания — глаукому или возрастную макулярную дегенерацию.

В связи с этим при резком ухудшении зрения, подчеркнул Казанцев, визит к офтальмологу откладывать нельзя. Но если врач исключил органическую патологию, стоит задуматься об обращении к специалисту по психосоматике.