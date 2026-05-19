Председатель КНР Си Цзиньпин, по данным источников Financial Times (FT), заявил, что президент России Владимир Путин «может в итоге пожалеть» о своем решении начать военную операцию на Украине. По их словам, он высказал такое мнение на прошедших в Пекине переговорах с президентом США Дональдом Трампом. В китайском МИД это опровергли.

Один из источников Financial Times сообщил, что китайский лидер, по всей видимости, никогда прежде не высказывался так резко, даже в самых «откровенных и прямолинейных» разговорах с предшественником Трампа Джо Байденом.

Газета особо отметила, что о таком суждении китайского лидера стало известно перед началом официального визита Путина в КНР 19-20 мая. Она также обратила внимание, что комментарий Цзиньпина прозвучал на фоне того, что боевые действия продолжаются уже больше четырех лет, а Киев расширяет удары с применением беспилотников

Источники издания также утверждают, что Трамп в ходе переговоров предложил объединить усилия лидеров США, Китая и России для противодействия Международному уголовному суду (МУС), заявив, что «их интересы совпадают».

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена страны Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с территории Украины. В России саму постановку вопроса об аресте главы государства назвали «возмутительной и неприемлемой». В 2025 году Мосгорсуд заочно приговорил прокурора МУС, добивавшегося выдачи ордера, к 15 годам лишения свободы.

Администрация Трампа ранее резко критиковала МУС, обвиняя его в политизации, злоупотреблении властью, пренебрежении суверенитетом США и незаконном превышении судебных полномочий. Некоторые американские чиновники называли его инструментом правовой войны против Америки, говорится в публикации.

Белый дом в воскресенье, 17 мая, опубликовал информационный бюллетень о саммите в Пекине, но в нем не упоминаются какие-либо разговоры о Путине и конфликте на Украине.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь опроверг публикацию FT о якобы высказанной Си Цзиньпином оценке в адрес Путина.