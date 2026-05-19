Снижение брачного возраста ради улучшения демографии — это посягательство на сексуальное здоровье несовершеннолетних. Об этом в беседе с RTVI заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Ранее председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в разговоре с НСН призвал «постепенно снижать» возраст вступления в брак. Так он прокомментировал идею главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой считать молодыми людей до 39 лет. «Мы фактически поддерживаем более позднее создание семьи и позднее рождение детей. В нашей стране крайне важно не просто не повышать возраст вступления в брак, а постепенно снижать его — это государственная и общенациональная задача. Если мы будем бесконечно продлевать понятие “молодости” — например, до 70 лет, — это приведет лишь к потворству негативным демографическим и физиологическим тенденциям в стране», — сказал демограф.

Ткачева, в свою очередь, сослалась на биологические факторы и рост продолжительности жизни. «Можно 39-летних считать молодежью, потому что увеличивается продолжительность жизни, сдвигаются границы возраста. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Если продолжительность жизни растет, то понятно, что больше возможностей у человека для того, чтобы учиться, получать новые знания, новую профессию, делать карьеру. За свою жизнь человек успеет намного больше», — заявила она ТАСС.

Останина с логикой Крупнова не согласилась.

«С точки зрения Семейного кодекса дети — это граждане в возрасте до 18 лет. Все остальное, за исключением случаев вступления в брак с разрешения местной администрации — при призыве на военную службу, беременности, тяжелом заболевании, — это посягательство на сексуальное здоровье несовершеннолетних, это уголовно наказуемое деяние», — сказала она.

По ее словам, демографы ищут инструменты повышения рождаемости, однако демография — это не только цифры, но и качество жизни и воспитания.

«Вот сюда и следует, наверное, направить, в том числе и демографам свои усилия — на поиски инструментов улучшения качества жизни наших людей», — добавила депутат.

Отдельно парламентарий прокомментировала и предложение Ткачевой насчет расширения возрастных границ молодежи. По ее мнению, продление молодежных программ — в первую очередь жилищных — позволит большему числу семей претендовать на социальную поддержку в решении жилищного вопроса.

«У нас много молодежных программ, но они завершаются при достижении возраста в 35 лет. И главная программа для удовлетворения базовой ценности молодой семьи — это жилье. Если программа будет пролонгирована, то, конечно, мне думается, что большее число семей будет иметь право на получение социальной поддержки в решении жилищного вопроса. То же касается и программы для студенческих семей, ведь статус студенческой семьи сопровождается и социальными гарантиями», — отметила Останина.

При этом, продолжила депутат, опасения у нее вызывает «немножко другое».

«Иногда за этой дымовой завесой потом начинают рассуждать: “А может, нам пенсионный возраст увеличить?” Нет, я категорически против, потому что 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — это та физиологическая норма, которая позволяет еще пожить в нормальном качестве, позаботиться о внуках, помочь детям и почувствовать вкус жизни», — заявила она.

Останина подчеркнула, что выступает против того, чтобы дети вступали в брак и рожали, не имея ни образования, ни возможности самостоятельно зарабатывать.

«Я категорически против того, чтобы наши дети были необразованными, чтобы за школьной партой они рожали детей, чтобы при отсутствии еще самостоятельной возможности заработать на воспитание этих детей они обрекали бы себя на отсутствие профессионального будущего», — сказала депутат.

У детей должно быть детство, а у молодежи — возможность повзрослеть, реализовать себя и осознанно подойти к созданию семьи, подчеркнула собеседница RTVI.