В Ярославле после ночной атаки украинских дронов загорелся промышленный объект, пострадавших нет, сообщил ярославский губернатор Михаил Евраев. По данным Минобороны России, за ночь на 19 мая системы ПВО перехватили и уничтожили 315 украинских беспилотников самолетного типа.

«Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект», — рассказал Евраев.

Около четырех утра в регионе объявили опасность атаки БПЛА, был временно перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Через несколько часов ограничения сняли, движение восстановили.

Евраев предупредил, что на территории области могут находиться фрагменты дронов, призвав не приближаться к ним и сообщать об их местонахождении по номеру 112. В ярославском аэропорту с 4:03 мск были введены временные ограничения на полеты.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью беспилотники были уничтожены в Мясниковском, Родионово-Несветайском, Азовском районах, пострадавших нет.

В Минобороны отметили, что дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с начала суток в направлении столицы были сбиты пять беспилотников, на местах падения обломков работают экстренные службы.

В Белгородской области врио губернатора Александр Шуваев сообщил об атаке дрона ВСУ на автомобиль в селе Доброе Шебекинского округа: по его словам, мирный житель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение живота, его госпитализировали.

Из-за ночных ограничений в нижегородском аэропорту «Чкалов» задержаны четыре рейса. Пассажирам рекомендуют следить за статусом рейсов на сайтах авиакомпаний. Накануне там же из-за аналогичных ограничений задержали шесть рейсов и отменили еще три.

Накануне вечером, 18 мая, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе по частному дому в селе Марково Глушковского района: погибла 68-летняя женщина, находившаяся в огороде. «У 57-летней женщины — проникающее ранение груди, живота. У ее 62-летнего мужа — осколочное ранение головы», — уточнил он. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии.