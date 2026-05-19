Около 145 тысяч несовершеннолетних граждан США были разлучены со своими семьями в результате антимигрантской кампании Дональда Трампа. К такому выводу пришли эксперты, чей анализ цитирует испанская газета El Pais. Администрация Белого дома отвергает обвинения в том, что массовые депортации ведут к разлучению семей, однако реальность, по мнению исследователей, выглядит иначе.

Согласно опубликованному анализу, с 20 января 2025 года, когда Трамп вернулся к власти, по 9 апреля 2026 года в стране задержали около 400 тысяч мигрантов. В результате более 200 тысяч детей остались как минимум без одного родителя. Из них 145 тысяч несовершеннолетних являются гражданами США. Более 22 тысяч детей лишились обоих родителей, каждый третий — младше шести лет.

Эти цифры расходятся с официальной статистикой. Министерство внутренней безопасности (DHS) утверждает, что в 2025 году было задержано менее 18,3 тысячи мигрантов, имеющих детей. Также ведомство заявило, что при депортации родителям предлагают забрать их с собой. Однако многие мигранты рассказывают, что их задержали вне дома и не разрешили увидеться с ребенком, а после депортации им не хватило денег на воссоединение.

Хотя директива Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) предписывает агентам при задержаниях выяснять, есть ли у задержанного дети, на практике это правило часто игнорируется. И наоборот, многие задержанные предпочитают не сообщать о наличии детей, опасаясь, что это ухудшит их участь.

Показательным стал случай с трехлетним Орлином Эрнандесом Рейесом, который умер в марте от побоев, нанесенных дядей. Мальчика отдали родственнику после депортации его матери в Гондурас. Вскрытие показало множественные переломы костей и следы сексуального насилия: по версии следствия, приютивший ребенка Самуэль Мальдонадо Эрасо бил его по голове, топтал ногами и прижигал кожу зажигалкой. Мужчина отказался признать вину.

Исполняющий обязанности главы ICE Тодд Лайонс обвинил мать мальчика Венди Эрнандес в том, что она бросила сына с жестоким родственником. Однако судебные записи и рассказ самой женщины это опровергают. Эрнандес была задержана по пути на работу в Алабаме и депортирована менее чем через месяц. С момента задержания она требовала вернуть ей сына, но никто на это не отреагировал.

Официальной информации о судьбе детей, чьих родителей отправляют в центры содержания под стражей, крайне мало. Часто заботу о них берут на себя старшие братья и сестры, другие родственники или друзья, которые могут сами являться нелегалами и не иметь достаточных средств на уход за ребенком.

Эксперты указывают на отсутствие системного подхода ICE к работе с детьми задержанных. Службы по защите детей подключаются, только если ребенок физически присутствует при задержании. Лишь 5% детей с гражданством США, у которых задержали обоих родителей — а это около 1 тысячи человек, — получили помощь от системы опеки.

Сами агентства по защите детей предпочитают не вмешиваться, если нет признаков жестокого обращения, а некоторые избегают собирать данные о детях задержанных родителей, опасаясь усугубить их положение.

Прогнозы неутешительны: по независимым оценкам, в США насчитывается 13 млн взрослых нелегалов, с которыми живут более 4,6 млн детей, имеющих американское гражданство. В худшем случае, предупреждают эксперты, около 2,5 млн детей после очередного рейда могут остаться вообще без опекунов.