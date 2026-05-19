Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри, назначенный Трампом на эту должность в декабре 2025 года «для продвижения американского контроля над островом», впервые высадился в столице датской автономии — Нууке. Как передает Reuters, 19-20 мая он примет участие в бизнес-форуме «Будущее Гренландии». По словам самого Лэндри, президент отправил его с миссией наладить отношения и «завести побольше друзей». Тем временем СМИ пишут, что Соединенные Штаты хотят создать на арктическом острове еще три военные базы.

Накануне датская телерадиокомпания DR опубликовала кадры, на которых бывший губернатор Луизианы, а ныне эмиссар президента США по Гренландии выходит из самолета в Нууке. Сообщается, что он посетит деловую конференцию в сопровождении посла США в Дании Кеннета Хоуэри.

Как объявили в посольстве США в Копенгагене, Лэндри и Хоуэри «встретятся с широким кругом жителей Гренландии, чтобы выслушать их и узнать больше с целью расширения экономических возможностей, укрепления связей между людьми и повышения взаимопонимания между Соединенными Штатами и Гренландией».

При этом организаторы конференции — НКО Business Greenland — уточняли, что специально не приглашали Лэндри, однако на мероприятие мог зарегистрироваться любой желающий.

Как писал RTVI, желание спецпосланника Трампа посетить Гренландию вызвало недовольство ее жителей в январе. Тогда Гренландская Ассоциация водителей собачьих упряжек (KNQK) пригласила Лэндри принять участие в традиционных гонках, но в итоге приглашение было отозвано.

Сразу после своего назначения в декабре 2025 года Лэндри написал в соцсети X, что считает «большой честью служить на этой волонтерской должности, чтобы сделать Гренландию частью США». В МИД Дании возмутились этим заявлением и пообещали вызвать американского посла, чтобы заявить ему протест.

На этот раз Джефф Лэндри «представил себя как дружелюбного человека, который стремится наладить отношения» и снизить напряженность из-за территориальных претензий Трампа, отмечает Spiegel online.

«Я здесь только для того, чтобы налаживать отношения, слушать, учиться и выяснять, есть ли возможности для расширения отношений между США, Гренландией и Данией», — заявил Лэндри во время своего первого визита на арктический остров.

Он также поделился первыми впечатлениями и напутствием от президента США.

«Мне очень понравилось — это здорово. <…> Он сказал мне: „Поезжай туда и заведи как можно больше друзей“».

Как признает Spiegel online, в «материковой» Дании и на самом острове «не все на это купились». Так, датский эксперт по Гренландии Ульрик Прам Гад не считает, что подобная декларация намерений смягчит конфликт, поскольку Трамп уже «разрушил имидж США как дружественного соседа».

«Проблема в том, что создается ощущение давления, даже если они говорят приятные и дружелюбные вещи, поскольку планы Трампа все еще на столе», — сказал эксперт в беседе с DR.

На прошлой неделе премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен признал, что соглашение с США о будущем Гренландии пока не достигнуто.

«Мы ведем переговоры, но соглашения пока нет», — констатировал премьер.

Зато он косвенно подтвердил недавние утечки в СМИ о том, что Трамп стремится открыть на острове три дополнительные американские военные базы. По словам Нильсена, это возможно на основе существующих оборонных соглашений.

«Я не могу сказать ничего конкретного о ходе переговоров, но мы готовы сделать больше и взять на себя больше ответственности. Мы лишь просим уважения», — заключил гренландский премьер.