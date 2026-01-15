«Нам не удалось изменить позицию Америки. Очевидно, что президент [Трамп] желает завоевать Гренландию», — признал глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Ранее NBC News cообщал, что Рубио поручено «подготовить предложение о покупке Гренландии», а цена вопроса может составить $700 млрд. RTVI изучил законодательство США, чтобы выяснить, к каким реальным способам может прибегнуть Дональд Трамп, чтобы заполучить арктический остров.

В истории Соединенных Штатов, где действует англосаксонская (то есть основанная на прецедентах) система права, уже были примеры приобретения островов — в XIX и XX веках.

На сайте министерства внутренних дел США есть особый раздел под названием «Процесс приобретения островных территорий». Там названы «пять способов» того, как это можно сделать.

Власти США апеллируют к международному публичному праву и в качестве обоснования приводят труды американского юриста Уильяма Перла, немецких правоведов Лассы Оппенгейма и Георга Шварценбергера, а также сами прецеденты из истории США.

Уступка, или передача (сession)

«Уступка происходит, когда приобретающий суверен получает право собственности на новую островную территорию путем передачи ему верховной власти над этой островной территорией со стороны передающего суверена. Суверены могут осуществлять уступку только по договору между передающим и приобретающим суверенами», — говорится на сайте Министерства внутренних дел США.

При этом сама уступка может быть двух видов.

«Уступка требует владения или оккупации приобретающим сувереном. Когда такая оккупация происходит, подданные, проживающие на вновь приобретенной островной территории, становятся гражданами приобретающего суверена», — разъясняет ведомство.

В качестве примеров приводятся Пуэрто-Рико и Гуам (переданы Соединенным Штатам королевой-регентом Испании в 1899 году по итогам испано-американской войны), Американские Виргинские острова (переданы королем Дании в 1917 году), Американское Самоа (акт передачи от Великобритании и Пруссии в 1900 году), Северные Марианские острова (по решению специально созданной Комиссии по политическому статусу Марианских островов в 1986 году) и атолл Пальмира (находится к югу от Гавайев, которые уступили этот атолл американцам в 1898 году).

Покупка

Среди главных инструментов передачи называют покупку, хотя она отдельно в законе не прописана.

Еще в свой первый президентский срок Дональд Трамп размышлял о том, чтобы купить у Дании ее крупнейший остров, хотя уже тогда Копенгаген называл идею абсурдной. При этом прецеденты были: те же Американские Виргинские острова американцы у датчан купили — кстати, «из соображений национальной обороны».

Сейчас в утечках фигурирует возможная сумма потенциальной сделки в $700 млрд — якобы столько США готовы выложить за Гренландию. Если это действительно так, то Трамп повышает ставки.

Ранее стоимость территории Гренландии эксперты оценивали в диапазоне на порядок ниже. От $12,5 млрд до $77 млрд — такие «расценки» в беседе с The New York Times озвучивал застройщик и бывший экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка Дэвид Баркер.

Он ориентировался на покупку Вашингтоном как Американских Виргинских островов в 1917 году за $25 млн (около $657 млн на сегодняшний день), так и Аляски у Российской империи в 1867-м ($7,2 млн золотом, или более $150 млн в пересчете на реалии 2025 года).

Разумеется, потенциальная цена за Гренландию была пересмотрена с учетом как инфляции, так и 500-кратного роста ВВП Дании, а также роста ВВП самих Соединенных Штатов.

По данным Всемирного банка, ВВП Гренландии в 2021 году составлял $3,24 млрд, однако истинная стоимость ледяного острова кроется в запасах полезных ископаемых. Газета Financial Times подсчитала, что гренландские ресурсы стоят $1,1 трлн. Впрочем, Баркер в этой оценке усомнился.

Трамп далеко не первый, кто мечтает заполучить Гренландию. Так, еще в 1946 году США предлагали Дании за остров $100 млн в золотых слитках (сегодняшний эквивалент — $1 млрд), но датчане и тогда не согласились.

Оккупация, покорение, прирост: другие способы

Американское законодательство предусматривает и другие способы приобретения островов. Правда, они намного меньше подходят для Гренландии.