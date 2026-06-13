Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 13 июня объявил о формализации соглашения с Украиной о языковых, образовательных, культурных и политических правах венгерской общины в Закарпатье. Об этом он сообщил в соцсети X, назвав договоренность «исторической».

По словам Мадьяра, украинская сторона взяла на себя обязательства в официальной дипломатической ноте выполнить все положения соглашения и включила их в план действий в отношении национальных меньшинств, подготовленный в рамках процесса вступления в ЕС.

Таким образом, соблюдение договоренностей стало не просто двусторонним обязательством, но и условием европейской интеграции Украины, выполнение которого будут контролировать Еврокомиссия и Совет ЕС.

«Если Украина не выполнит свои обязательства в отношении прав венгерского меньшинства в установленные сроки, она не сможет продвинуться дальше в процессе вступления», — заявил премьер.

Среди конкретных мер — восстановление системы школ с обучением на языках меньшинств: венгерский будет разрешен не только как язык преподавания, но и во всех сферах школьного общения и администрирования. Соглашение стало результатом нескольких недель интенсивных переговоров между венгерскими и украинскими экспертами при участии политических организаций венгерской общины Закарпатья и местных церквей.

Подписание договора позволило Будапешту снять двухлетнюю блокировку вступительного процесса Украины в ЕС. Мадьяр подчеркнул, что его правительству удалось за несколько недель решить вопрос, который правительство Виктора Орбана не могло решить десять лет.

Смена позиции Венгрии стала возможной после парламентских выборов в апреле, по итогам которых пророссийски ориентированный Орбан уступил власть Мадьяру.

Вслед за объявлением о соглашении председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны ЕС одобрили начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы. Первая межправительственная конференция по блоку «Основополагающие принципы» (верховенство права, демократические институты, фундаментальные права) назначена на 15 июня. При этом Мадьяр подчеркнул, что выступает против ускоренного вступления Украины, и заявил, что если Киев закроет все 33 переговорных раздела в течение 10—15 лет, в Венгрии будет проведен обязательный референдум по этому вопросу.

Бывший украинский политик Олег Царев, комментируя соглашение в Telegram-канале, обратил внимание на то, что Будапешт, «договариваясь с Украиной, меняет политику в отношении России». По его словам, сразу после объявления о соглашении в Будапеште отменили выступление российского скрипача Вадима Репина — чего добивалось украинское посольство.

Текст самого соглашения пока не опубликован.