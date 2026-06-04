В странах Евросоюза в последнее время все чаще звучит тезис о том, что Киеву вряд ли стоит рассчитывать на скорое вступление в ЕС, заявил RTVI директор Центра европейской информации Николай Топорнин. По его мнению, Украина считала, что военный конфликт с Россией станет фактором, который ускорит процесс включения в альянс, но европейские лидеры оказались более прагматичными.

Ранее La Repubblica сообщила, что Италия, которая внешне поддерживает евроинтеграцию Украины, на деле начала тормозить процесс ее вступления в блок. Как считает газета, на смену позиции республики также указывают противоречивые заявления политиков и партий, которые в числе прочего выступают против вступления Украины в ЕС.

По мнению Топорнина, изменение позиции может быть связано с тем, что лидеры ЕС стали «более внимательно смотреть на ситуацию, уже без розовых очков». Он напомнил, что членство в Евросоюзе — это непростой путь, и страна должна перед этим решить несколько важных задач. Одна из них — не иметь нерешенных территориальных споров с соседями.

«Сегодня Украина находится в состоянии конфликта с Россией. И пока что и близко нет каких-то разговоров о мирных переговорах или о наметках мирного плана», — отметил эксперт.

Кроме того, неизвестно, как именно завершится конфликт и где пройдут новые границы, а это принципиальный вопрос для начала полноценного процесса вступления, напомнил Топорнин.

Второй пункт: украинская экономика пока не соответствует Копенгагенским и Маастрихтским критериям.

«Страна [кандидат в ЕС] должна иметь определенный, достаточно высокий уровень развития. Естественно, что также общество должно соответствовать стандартам и критериям. Тут речь идет и о демократических правах и свободах, и о независимости судебной власти, речь идет о борьбе с коррупцией. Мы знаем, что эта проблема архиважная, архисложная для Украины. Есть и многие другие стандарты: образовательные, социальные, трудовые и так далее», — напомнил Топорнин.

Для вступления в ЕС, продолжил эксперт, необходимо пройти переговорный процесс по 36 кластерам — это вопросы, касающиеся практически всех сфер жизни государства и общества. «Эти переговоры занимают длительное время, не один год. Они могут длиться пять лет и больше, поскольку не только констатируют положение вещей, но и требуют внесения определенных корректив», — пояснил Топорнин.

По завершении процесса итоги представляются на утверждение Совета ЕС и Европарламента.

«Если рассмотреть с этой точки зрения, то у Украины просто огромный непочатый край работы по приведению своего общества, страны, экономики в соответствие с критериями ЕС», — подчеркнул он.

Собеседник RTVI не исключил, что Киев рассчитывал на политическое решение в обход стандартных процедур — исходя из того, что военная ситуация вынудит Брюссель сделать исключение. Однако лидеры ЕС, по его словам, оказались реалистами: первоначальные заявления о быстром приеме Украины диктовались скорее желанием поддержать Киев в тяжелый момент, чем реальным расчетом.

«Произошло некое отрезвление: “Мы-то обещать обещали, но откровенно говоря, руководствовались политическими эмоциями”», — описывает он логику европейских политиков.

Аналитик отметил, что такую позицию открыто излагают не только депутаты разных стран, но и действующие лидеры — например, канцлер Германии Фридрих Мерц, назвавший быстрое вступление «несбыточной мечтой» и предложивший Киеву статус ассоциированного членства. В Киеве это предложение отвергли, настаивая на полноправном членстве.

Топорнин подчеркнул, что вопрос членства в ЕС и военная интеграция — вещи тесно связанные, но не тождественные. Европа из-за сложных отношений с США сейчас активно наращивает оборонный потенциал, напомнил он: в частности, была принята программа перевооружения на 800 млрд евро сроком на четыре года.

По его мнению, в этом контексте Украина пытается «продать» свой боевой опыт как аргумент в пользу ускоренного вступления, предлагая себя в роли гаранта безопасности на восточном фланге. Но, добавил Топорнин, пока конфликт не урегулирован, говорить о новой архитектуре безопасности и месте Украины в ней преждевременно.

Скептики были и раньше, продолжил собеседник RTVI, например, экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Словакии Роберт Фицо и различные итальянские политики, — но в силу определенных политических трендов многие политики предпочитали молчать.

«Сегодня они стали говорить об этом более откровенно, потому что совершенно очевидно: по многим стандартам Украина пока не готова стать полноправным членом Европейского Союза», — сказал эксперт.