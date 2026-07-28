В Госдуме рады, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осознает необходимость укрепления суверенитета, но напомнили, что в «идеальном кризисе» Россия оказалась не без участия финансовых властей. В разговоре с RTVI депутаты оценили недавние заявления представителя Кремля.

О том, что Россия находится в «идеальном кризисе», Песков заявил на форуме «Территория смыслов» 28 июля. По его словам, этот кризис «укрепляет наш суверенитет, который скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией». Он также порассуждал о том, «может ли существовать замкнутая экономика», допустив, что «можно заниматься бортничеством, ходить в лаптях и так далее», но выразил сомнения, нужно ли это.

«А без кризиса нельзя наполнить нашу жизнь единством и консолидацией? И без кризиса нельзя как-то суверенитет укреплять или только нужно довести страну до кризиса и после этого начать укреплять суверенитет?» — задал вопросы в беседе с RTVI зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Он обратил внимание на то, что о необходимости укреплять суверенитет компартия говорила с 1993 года.

«Но тогда, видимо, не хотели укреплять суверенитет и говорили: „Европа от Лиссабона до Владивостока“. И наша «олигархическая Дунька» хотела страшно в Европу, пока не стали с нее три шкуры снимать и грабить более сильные геополитические конкуренты, и тут она вспомнила про суверенитет. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда это доходит до господина Пескова», — сказал Обухов.

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СР) не видит смысла полемизировать с Песковым, так как «о вкусах не спорят» и «каждый видит то, что происходит со своей стороны».

«Поэтому не стал бы с Песковым спорить о том, что у нас сейчас есть проблемы экономического плана, которые мы сами же себе создаем и которых мы могли бы не создавать. Две вещи, которые сегодня создают нам кризисную ситуацию: завышенная ставка и курс рубля», — заявил он RTVI.

Гартунг подчеркнул, что установленная ЦБ РФ ключевая ставка в 14% — «неадекватно высокая и в данный момент она вообще не соответствует текущей ситуации, текущим потребностям».

«И плюс еще курс рубля не соответствует реальному положению дел во внешней торговле, соотношению затрат на внутреннем рынке и ценообразованию на внешнем. То есть курс явно завышен», — рассуждает Гартунг.

Как показывает история, когда нет серьезных вызовов, российское гражданское общество «становится просто потребительским обществом, а государство превращается в рутинного бюрократа», заявил RTVI зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Однако, продолжил он, «когда вызовы появляются, вдруг оказывается, что и государство может выполнять возложенные на него значимые функции, и гражданское общество может быть и партнером, и союзником государства, а не ленивым пассивным потребителем вечерних новостей».

«Кризис всегда формирует у людей собственную позицию, собственную точку зрения, а через это возникает и собственное «я», то есть собственная идентификация. Поэтому я смотрю на это таким образом, что важно не потерять после того, как мы победим в специальной военной операции, эту способность пассионарную, по Гумилёву, быть для всего мира примером опережающего развития», — заявил Наумов.

В этом смысле «нужно сохранить существующее единение», которое, отметил депутат, «действительно чувствуется».

«Я когда встречаюсь и с самими участниками СВО, и с членами их семей, понимаю, что, например, дети участников СВО — самые искренние патриоты, потому что это их отцы каждый день защищают всю страну. И поэтому я думаю, что, конечно же, вот такой патриотизм повлияет на то, что поколение детей участников СВО вырастет, и оно будет совершенно другим с точки зрения отношения к ценностям родины, государства. Оно всегда будет показывать личностный пример, что это не агитация и не пропаганда, а это личная гражданская позиция», — рассуждает парламентарий.

Он также согласен с Песковым, который также сказал, что России нужно «супербудущее».

«Пресс-секретарь президента должен уметь подначивать тех, кто действительно дальше, чем бортничество не видит. Мы, конечно же, не должны ставить цель самоизолироваться даже в наших партнерских отношениях со странами БРИКС, ЕАЭС, глобального большинства существует нормальный концепт страновой специализации, международного разделения труда. Другое дело, что нужно уметь делать критически важные технологии, то, что является основой суверенитета — здесь должен быть полный цикл от сырья до утилизации», — сказал Наумов.

Среди таких сфер он назвал лекарственную, телекоммуникационную, финансовую, продовольственную и транспортную безопасность.

«Знаете, можно себе позволить импорт какой-то готовой продукции, компонентов. А вообще нужно создавать продукцию совместных производств, делать что-то вроде евразийских компаний, корпораций, которые учитывают интересы и России, и Китая, и Индии, и других стран», — отметил депутат.