Банк России на заседании 24 июля снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14%. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.

В ЦБ заявили, что российская экономика во втором квартале росла умеренными темпами.

«Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4—5% в пересчете на год», — говорится в пресс-релизе.

По прогнозу ЦБ, из-за «значимого роста цен» на топливо годовая инфляция составит 6—7% в 2026 году.

Многие аналитики ожидали, что ЦБ сохранит ставку на уровне 14,25% с учетом повышения цен на топливо, которое ускорило инфляцию и инфляционные ожидания.

Зампред Банка России Алексей Заботкин на прошлой неделе отметил, что регулятор не может закрывать глаза на топливные цены и инфляционные ожидания, но исходит из того, что принимаемые правительством меры нормализуют ситуацию.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что снижение ключевой ставки «будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики».

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин говорил, что, учитывая слова президента, бизнес «надеется на лучшее». В то же время он назвал понятными аргументы ЦБ против снижения ставки, включая «достаточно серьезный» ценовой шок из-за ситуации на топливном рынке.

Шохин предупредил о риске «осенних банкротств» при сохранении ставки на прежнем уровне из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике. Он также отметил, что в особо уязвимом положении находятся проекты импортозамещения.

ЦБ начал постепенно снижать ключевую ставку летом прошлого года, тогда она составляла 21%. На заседании в июне регулятор снизил ставку в четвертый раз с начала года ― с 14,5% до 14,25%.