Аномальная жара, засуха и лесные пожары поставили под угрозу урожай винограда в Европе, но дефицит вина местным жителям не грозит. Об этом RTVI заявили сомелье Владислав Маркин и винный эксперт Артур Саркисян.

Больше всего от погодных аномалий страдают виноградники Франции, Испании и Италии. Уровень воды в европейских водоемах опустился до критических отметок, пожары уничтожили более 576 тысяч гектаров — это примерно вдвое больше всего Люксембурга.

Почти 30% урожая виноградников еще весной погубили заморозки. Летняя аномальная жара привела к резкому падению кислотности ягод, из-за которого их сбор пришлось начать беспрецедентно рано — уже 6—12 августа. Это минимальный срок за всю историю наблюдений.

В Испании виноград из-за жары созрел таким мелким, что общий объем урожая, согласно прогнозам, окажется примерно на 20% меньше обычного.

Ситуацию усугубили лесные пожары, дым которых может испортить вкус будущего вина: продукты горения проникают в ягоды, связываются с сахарами и высвобождаются только на этапе производства или хранения напитка, придавая неприятные привкусы — дымные, горелые, пепельные или лекарственные.

Останутся ли европейцы без вина

Несмотря на неблагоприятную погоду, дефицит вина европейскому рынку в ближайшее время не грозит. Спрос остается слабым, а запасы прошлых урожаев позволяют компенсировать часть возможных потерь.

«В этой ситуации рядовой потребитель не сильно должен опечалиться, потому что вина огромное количество, и оно точно будет для потребителя», — заявил сомелье Владислав Маркин.

По словам эксперта, нынешние пожары затронули лишь отдельные винодельческие территории — в том числе Бордо, Бургундию, Шампань, Тоскану и Пьемонт. Говорить о кризисе европейского винного рынка, по его оценке, пока рано.

Основной эффект от сокращения урожая станет заметен, когда вино 2026 года начнет поступать в продажу — для большинства напитков это произойдет через 1-1,5 года, а для премиальных и выдержанных вин — через 3-4 года.

«Рынок отреагирует практически сразу, уже осенью. В первую очередь изменятся цены на виноград, сусло и наливное вино. До потребителя это дойдет позже», — пояснил независимый винный эксперт и сомелье Артур Саркисян.

По его оценке, молодые вина могут подорожать уже в конце 2026 года и в течение 2027 года. Изменения цен на выдержанные вина проявятся позже — в 2027-2028 годах и далее.

Если урожай во Франции и Испании в этом году окажется ниже обычного, европейский рынок сможет частично компенсировать потери. По словам Саркисяна, сначала будут задействованы уже имеющиеся запасы, а также перераспределение объемов между европейскими производителями — в частности, больше вина смогут поставить Италия, остающаяся крупнейшим производителем в Европе, а также Португалия и Германия.

Если же не хватит именно недорогого массового вина, часть объема можно будет заменить импортом из-за пределов ЕС — например, из Чили, Австралии, Южной Африки и Аргентины. Однако такая замена возможна не для всех видов напитка.

«Бордо невозможно заменить вином из Чили, а Шампань — игристым из Австралии», — отметил Саркисян.

Сильнее всего последствия сокращения урожая почувствуют покупатели конкретных французских и испанских вин с защищенным происхождением. Если такого напитка произведут меньше, восполнить его объем продукцией другой страны не получится.

Как жара влияет на вкус вина

Жара влияет не только на объем урожая, но и на вкус будущего вина. При этом сам по себе жаркий сезон не означает, что год окажется неудачным для виноделов — по мнению Саркисяна, при определенных условиях теплая погода способна дать даже очень хорошие вина.

Проблемы начинаются при затяжной экстремальной жаре и сильном дефиците воды. В таких условиях ягоды становятся мельче, сахар в них накапливается быстрее, а кислотность падает. Итоговое вино получается более зрелым, насыщенным и крепким, но менее свежим.

«Чем жарче погода, тем больше сахаров, тем больше концентрация, тем больше экспрессии, фрукта», — утверждает Маркин.

По его словам, в особенно жаркий год во вкусе вина могут появиться «заизюмленные» ноты, а содержание алкоголя способно вырасти. Такие напитки, по оценке эксперта, воспринимаются как более жаркие и насыщенные.

Саркисян отдельно отметил, что сильнее всего смещение баланса способно отразиться на белых и игристых винах. Кислотность во многом определяет привычный стиль этих напитков, и при ее снижении вино теряет часть свежести.

Впрочем, речь не идет о том, что вино жаркого урожая обязательно получится одинаковым по вкусу — производители умеют корректировать процесс, чтобы сохранить нужный баланс. Маркин отметил, что виноделы могут собирать урожай раньше срока, менять ассамбляжи и параметры ферментации, чтобы напиток не получился чрезмерно тяжелым и сохранил свежесть.

Как жара перекраивает винную карту Европы

Изменение климата постепенно меняет и географию европейского виноделия. По оценке Маркина, если производителям нужны более легкие и низкоалкогольные вина, приходится искать новые терруары — территории с более сдержанным и прохладным климатом.

За последние 10-15 лет наиболее подходящие для виноградарства климатические зоны уже начали смещаться. Если раньше основным винодельческим поясом считались территории между 30-й и 50-й параллелями, то теперь производство постепенно продвигается ближе к полюсам.

«Вот, например, Великобритания очень выстрелила, потому что раньше там было прохладно, а сейчас туда пришло оптимальное состояние по виноградарству и виноделию», — подчеркнул Маркин.

При этом рассуждать о полном переселении европейского виноделия на север пока преждевременно, заявил Саркисян. По его словам, правильнее говорить о постепенном изменении винной карты континента — заметным производителем качественных игристых вин он тоже назвал Великобританию. Новые возможности, по его мнению, открываются в Германии и других северных регионах.

«Главный вопрос сегодня не в том, куда переедет европейское виноделие, а в том, насколько быстро традиционные регионы смогут адаптироваться к новому климату», — пояснил Саркисян.

По его словам, традиционные винодельческие страны — Франция, Италия и Испания — сохранят свои позиции, поскольку у производителей есть способы адаптироваться к новому климату. Среди таких мер сомелье назвал использование других сортов винограда и подвоев, изменение сроков сбора урожая, более тщательную работу с виноградником, поиск прохладных участков и выращивание винограда на большей высоте.