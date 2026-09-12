Зампред думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш считает необходимым повысить или вообще отменить лимит на подарки для учителей, врачей и социальных работников. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

По мнению депутата, действующий лимит нужно как минимум увеличить, но правильнее вообще сделать исключение из запрета на подарки для представителей трех указанных профессиональных сфер.

Панеш обратил внимание, что сама формулировка статьи 575 Гражданского кодекса, где отдельно упоминаются работники образовательных, медицинских и социальных учреждений, вызывает у него недоумение. По его словам, такая формулировка выглядит как недоверие к целым профессиям.

«Возникают абсурдные ситуации, когда родители вынуждены прикладывать чеки к подаркам, а учителя боятся принимать знаки внимания, чтобы их не обвинили в коррупции», — обрисовал положение дел депутат.

Он напомнил, что предел стоимости подарков в 3 тысячи рублей был введен 12 лет назад, когда эта сумма была сопоставима с минимальным размером оплаты труда. С тех пор МРОТ вырос до 27 тысяч рублей, а цена букета цветов или коробки конфет превышает верхний порог, напомнил Панеш.

Кроме того, действующая норма, по мнению депутата, создает искаженное представление о том, где на самом деле сосредоточены главные коррупционные риски.

«Включение этих профессий в один перечень с чиновниками и должностными лицами создает ложное впечатление, что именно в этих сферах коррупция наиболее опасна», — отметил он.

Панеш уточнил, что коррупционные риски в образовании и медицине действительно существуют, однако они связаны с системными проблемами отрасли, а не с букетом на 8 Марта или коробкой конфет на день рождения. Антикоррупционные ограничения на подарки, по его мнению, стоит сохранить только для государственных и муниципальных служащих, депутатов, судей и сотрудников правоохранительных органов.

Учителей, врачей и социальных работников, добавил Панеш, нельзя ставить в один ряд с людьми, которых подозревают в коррупции, — это оскорбляет целые профессии, на которых держится общество.

«Если мы не доверяем учителям и врачам, то мы не доверяем сами себе. Ставить их в один ряд с коррупционерами — это оскорбление», — заключил депутат.

Сейчас в России ограничение на подарки для отдельных категорий работников закреплено статьей 575 Гражданского кодекса. Максимальная стоимость подарка, который можно принять без последствий, составляет ₽3 тысячи — эта норма не менялась с 2008 года.

Под запрет попадают государственные и муниципальные служащие, работники Банка России, а также сотрудники образовательных, медицинских и социальных учреждений, если подарок связан с их должностным положением или служебными обязанностями.

Тема повышения лимита обсуждается в Госдуме и помимо инициативы Панеша: депутаты уже внесли отдельный законопроект, предлагающий увеличить предельную стоимость подарка для учителей и врачей с ₽3 тысяч до ₽10 тысяч.

Ранее тот же депутат Каплан Панеш рассказывал, какие перерасчеты и дополнительные выплаты положены российским пенсионерам в 2026 году.