Лидер Китая Си Цзиньпин передвигается за границей на собственном бронированном лимузине, а не на машине, предоставленной принимающей стороной. Об этом сообщает индийское издание Free Press Journal.

Речь идет о модели Hongqi N701 — тяжелой бронированной машине китайской марки Hongqi, название которой переводится как «Красное знамя». Автомобиль недоступен для продажи широкой публике и создан специально для главы государства.

Красный лимузин с флагами на капоте стал привычной картиной во время зарубежных визитов Си Цзиньпина. Машина сопровождает политика и во время его почти суточного визита в Нью-Дели на 18-й саммит БРИКС.

Длина кузова N701 составляет около 5,5 метра, а вес превышает 3 тонны. Автомобиль отличается массивной вертикальной хромированной решеткой радиатора, затемненными фарами и эмблемами в виде красного флага на капоте и передних крыльях.

«Самые важные особенности N701 скрыты за его внушительной внешностью», — пишет издание.

По данным издания, машина оснащена усиленной броней, пулестойкими стеклами и укрепленными колесами и шинами, позволяющими автомобилю продолжать движение даже после повреждений.

Также сообщается, что лимузин защищен от химических и биологических угроз — журналисты упоминают независимые системы жизнеобеспечения и наддува воздуха, хотя точные характеристики остаются засекреченными.

Кроме того, машина оборудована системой защищенной связи, позволяющей китайскому руководству поддерживать безопасный канал коммуникации в поездках.

Поскольку N701 предназначен для главы государства, его точные параметры бронезащиты, техническая начинка и другие системы безопасности не раскрываются публично.

Из-за высокого уровня защиты и исключительного предназначения N701 иногда сравнивают с президентским лимузином США — знаменитым «Зверем» на базе Cadillac.

Сходство касается не только внешнего вида. Оба автомобиля создавались исходя из требований безопасности для главы государства, где броня, специальные системы связи и защитные технологии важнее традиционных характеристик роскошного седана.

«Появление автомобиля Си Цзиньпина в Индии — больше, чем просто логистическая деталь саммита БРИКС. Hongqi совмещает в себе функции защиты, политический символизм и демонстрацию промышленных возможностей Китая, подчеркивая, что Пекин предпочитает использовать собственные технологии для самых чувствительных аспектов зарубежных поездок своего лидера», — пишет Free Press Journal.

Марка Hongqi была создана в 1958 году специально для обслуживания политического руководства Китая и важных государственных мероприятий. Первые машины собирались вручную небольшими партиями и прочно ассоциировались с руководством Коммунистической партии страны, в том числе с Мао Цзэдуном, который использовал автомобили бренда на государственных церемониях и военных парадах.

Позже марка утратила престиж на фоне открытия китайской экономики и роста популярности иностранных производителей люксовых автомобилей. Впоследствии Hongqi возродили уже как современный коммерческий бренд — таким образом Пекин продвигал отечественное производство и технологии.

При Си Цзиньпине Hongqi превратился в важную часть официального образа Китая на международной арене. Машины бренда используются не просто как транспорт, а как символ технологической самостоятельности страны, национальной гордости и производственных возможностей китайской промышленности.

Си Цзиньпин использует автомобили Hongqi на крупных государственных церемониях, военных парадах и зарубежных визитах. Пекин также заранее переправляет такие машины в другие страны перед важными мероприятиями, а не полагается исключительно на транспорт принимающей стороны.

Эта практика позволяет Китаю сохранять больший контроль над передвижением и безопасностью президента, одновременно демонстрируя миру китайскую альтернативу тяжело защищенным автомобилям, которые используют лидеры других государств.

N701 — не единственный автомобиль Hongqi, связанный с китайским руководством. Еще одна известная модель бренда — лимузин Hongqi L5, поступивший в коммерческую продажу в 2010-х годах и во многом повторяющий облик классических машин Hongqi 1960-х годов.

Длина L5 также превышает 5,5 метра, машину отличают массивная решетка радиатора и роскошный салон — в некоторых версиях широко использованы кожа и дерево. Бронированные варианты L5 также применялись для официальных нужд. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, к слову, ранее сам передвигался на автомобиле Hongqi во время визитов в Китай.