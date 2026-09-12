Летний горнолыжный сезон в высокогорных Альпах в этом году фактически сорвался из-за аномальной жары: впервые за многие годы организованное катание с подъемниками не было доступно нигде в Европе в течение всего лета. Об этом сообщает CNN.

Курорты Церматт и Заас-Фе в Швейцарии, Тигнес и Ле-Дез-Альп во Франции, а также Пассо-Стельвио на границе Швейцарии и Италии традиционно предлагали катание на ледниках в летние месяцы. Однако волны тепла с мая по август и отсутствие ночного замерзания ускорили таяние ледников и вынудили операторов остановить подъемники ради безопасности.

«Это довольно печально. Это лишает возможности тренировать детские и местные команды», — сказал инструктор PDS Snowsport Саймон Уэллс, работающий в Церматте.

Церматт обычно работает 365 дней в году, предлагая летом 21 км трасс на леднике Теодул у границы с Италией. Подъем на канатной дороге ведет к станции Кляйн-Маттерхорн на высоте 3883 метра — самой высокой в Европе.

В этом году курорт объявил о временной приостановке катания с 1 августа из-за «устойчиво высоких температур, отсутствия ночного похолодания, повторяющихся гроз и изменившихся условий на снегу и леднике». Это лишь второй случай в истории, когда подъемники остановили по соображениям безопасности — впервые это произошло в 2022 году.

Заас-Фе, предлагающий более 19 км летних трасс на леднике Фи, остановил работу 10 августа. Пассо-Стельвио рядом с Бормио, где пройдут зимние Олимпийские игры 2026 года, приостановил катание 15 августа «до дальнейшего уведомления» из-за «устойчивых волн тепла даже на больших высотах» и «отсутствия ночного охлаждения и повторного замерзания снежного покрова». Операторы назвали это решение «болезненным, но необходимым».

После закрытия курорта Timberline в Орегоне 19 июля — единственного оставшегося места для летнего катания в США — в какой-то момент лета горнолыжного катания не было доступно нигде в Северном полушарии.

В Ле-Дез-Альп катание для публики на леднике Мон-де-Ланс возможно до конца мая, для спортсменов — до начала июля. До 2023 года можно было кататься до конца августа, но жаркое лето 2022 года заставило изменить политику.

Хинтертукс в Австрии, где сезон самый длинный, в последние годы также стал короче: летом там теперь запланированная пауза.

«В первые недели лета катание в Тигнесе было очень хорошим, условия отличные. Но потом из-за жары стало сложнее», — сказал Клеман Колен, директор по ресурсам компании ALTTA, управляющей подъемниками и горами в Тигнесе.

По его словам, курорт, который раньше рекламировал себя слоганом «365 дней катания в году», за последние десятилетия «постепенно» сократил количество дней с лыжами.

«Летнее катание было популярным в прошлом, но в последние годы оно сталкивается с проблемами. Летом у нас больше пешеходов и меньше лыжников», — добавил Колен.

С 1850 года альпийские ледники потеряли 30-40% площади и около половины объема из-за потепления, по данным Исследовательского центра альпийских экосистем (CREA Mont-Blanc). Между 2000 и 2023 годами ледники Центральной Европы — Альп и Пиренеев — потеряли около 39% льда, согласно исследованию GlaMBIE, опубликованному в журнале Nature.

Колен наблюдает эффект в Тигнесе: ледник теряет 3-4 метра толщины льда в год, и процесс ускоряется.

«Склоны все труднее поддерживать в хорошей форме. Когда лед тает, появляется много камней. Даже зимой на ледник выпадает меньше снега, поэтому он не восстанавливается. Мы знаем, что через 10-15 лет он исчезнет. Это очень тяжело видеть», — сказал он.

Швейцарские ледники, которых около 1400, потеряли 3% общего объема в 2025 году — четвертое по величине годовое падение за всю историю наблюдений, по данным GLAMOS и Швейцарской академии наук. За последнее десятилетие Швейцария потеряла четверть ледникового льда.

Гляциолог Маттиас Хусс отметил, что в этом году День потери ледника — момент, когда весь зимний снежный запас исчерпан, — наступил 29 июня, это второй самый ранний срок в истории после рекордно жаркого лета 2022 года.

Колен считает, что операторам и туристам придется пересмотреть календарь катания.

«Сегодня мы гарантируем открытие 20 ноября, но в будущие годы это может быть сложнее. Людям нужно учитывать, что сейчас часто снег лучше в марте и апреле, чем в январе. Летнее катание, как мы знаем, сместится на конец зимнего сезона — май и июнь, и больше не будет в июле и августе. Это меняющееся мышление, но оно должно меняться быстрее», — сказал он.

Он не слишком беспокоится об основном зимнем сезоне.

«Тигнес и Валь-д’Изер — одни из самых высоких курортов Альп, и у нас есть исследования, показывающие, что в следующие 50, 80, 100 лет у нас будут снегопады и холодные периоды для производства искусственного снега. Так что мы знаем, что у катания есть будущее, даже если с ледником сложнее», — сказал Колен.

Ключ для лета — «адаптировать наши продукты», продвигая другие активности: пешие прогулки, горные велосипеды и, возможно, приглашая туристов увидеть последствия изменения климата.